رسیدگی سریع و مجازات 4 پسر زورگیر

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسنی گرکانی امروز درنشست هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور گفت: ماه صفر ماه ورود اسیران آل الله و اهل بیت پیامبر اکرم (ص) در سال 61 هجری به شام می باشد. یزید (لعنه اله علیه) به خیال شیطانی خود اسارت اهل بیت را یک پیروزی برای خود و یک تهدید برای خاندان بنی هاشم تلقی می کرد ولی این تهدید ، به رسوایی یزید تبدیل گردید و مظلومیت امام حسین (ع) و شهداء کربلا و عاشورا ، جهانی شد و با گذشت 14 قرن از شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) مجلس سوگواری آن حضرت هر سال با شکوه تر برگزار می شود .

وی در ادامه افزود : 27 آذر سالروز شهادت آیت الله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه است . امام خمینی (ره) نگاه راهبردی به وحدت حوزه و دانشگاه داشتند و آن را بزرگترین پیروزی انقلاب اسلامی می دانستند و می فرمودند : اگر نهضت اسلامی مردم ایران هیچ دستاوردی غیر از وحدت حوزه و دانشگاه نداشت ، باز هم می ارزید زیرا آن دست خیانتی که سالهای طولانی بین روحانی و دانشجو جدایی انداخته بود ، قطع شد. این وحدت و همدلی بین دانشجوی دینی و دانشگاهی ، ارزان تمام نشد و شهید والا مقام مرحوم آیت الله مفتح را تقدیم انقلاب و وحدت حوزه و دانشگاه کرد . شهداء، راه خدا ، راه سعادت و زندگی جاودانه را انتخاب کردند و با خون سرخشان امنیت ، آزادی و استقلال را برای ملت ایران به ارمغان آوردند و از خودگذشتگی و شجاعت و فداکاری در راه اسلام را برای فرزندان انقلاب به یادگار گذاشتند .

رئیس دیوان عالی کشوردر ادامه و ضمن تشکر از اقدام نیروی انتظامی در دستگیری سارقان زورگیر بیان داشت : قضات محترم دیوان عالی کشور و جامعه شهروندان تهرانی از اقتدار و مجاهدت و فداکاری نیروی انتظامی تشکرمی کنندکه گامهای اولیه را در اقدامی مهم و بجا در دستگیری زورگیران قداره بند و جنایتکار به مال و جان و ناموس خانواده های شریف ایران برداشته اند و اگر اندک مسامحه ای می شد اینها از چنگال عدالت فرار می کردند اما با اقدام به موقع نیروی انتظامی ، آنها بصورت ضربتی دستگیر شدندو ما ازاین اقدام نیروی انتظامی تشکر می کنیم . دستگاه قضایی پس از تکمیل پرونده در دادسرا و ارسال آن به دادگاه با دقت ، سرعت و قاطعیت هر چه تمام تر به اتهامات آنها رسیدگی می کند و دیوان عالی کشور هم در کمترین زمان ممکن به این پرونده با دقت و قاطعیت رسیدگی خواهد کرد و مجازات مجرمان با سرعت و دقت ان شاءالله اجرا می شود تا مایه عبرت برای دیگر شروران و زورگیران باشد .

