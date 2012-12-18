5500 داوطلب در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فضل الله محمدحسینی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این آزمون با هدف پذیرش 89 نیروی خدماتی و به طور همزمان در شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت برگزار شد.

وی بیان کرد: هم اکنون نمرات داوطلبان این آزمون سنجش است که پس از اتمام، از طریق سایت دانشگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.

محمدحسینی همچنین با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی در خردادماه گذشته گفت: به اعتراضات داوطلبان این آزمون در چند مرحله رسیدگی می شود.

وی در خصوص اعلام دو مرحله نتایج برای آزمون خرداد ماه این دانشگاه، اظهار داشت: به دلیل عدم کسب حد نصاب نمره در جمعیت مورد نظر و با در نظر گرفتن شرایط بومی، حد نصاب آزمون عمومی کاهش یافت.

معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: پس از سنجش مجدد نتایج داوطلبان، 1.5 برابر افراد موردنظر برای ارائه مستندات و گزینش فرا خوانده شدند.

وی بیان داشت: به دلیل عدم وجود شرکت کننده واجد شرایط در برخی کد رشته ها، نشست مشترکی با مسئولان وزارت متبوع برگزار و در نهایت رشته محل ها با اولویت بومی، ملاک پذیرش قرار گرفت.

وی افزود: به رغم پایان زمان اعتراض، مهلت دیگری برای معترضان در نظر گرفته شده و این اعتراضات مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم احراز شرایط پذیرفته شدگان، حتی پس از صدور حکم، نسبت به لغو حکم وی اقدام خواهد شد.