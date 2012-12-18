به گزارش خبرنگار مهر تمرین عصر روز سه شنبه استقلال از ساعت 15 و با حضور بیش از 100 تماشاگر و در یک هوای آفتابی در کمپ استقلال آغازشد. مجتبی جباری و میثم بائو پس از چندین روز غیبت در تمرین حضور پیدا کرده و به طور انفرادی به دویدن دور زمین مشغول شدند.

* منصور پورحیدری ، مهدی فنونی زاده و شاهرخ بیانی در تمرین حضور داشتند.

* در ابتدای تمرین قلعه نویی چند دقیقه ای با بازیکنان صحبت کرد و در خصوص دیدار مقابل گهر به آنها هشدار داد که این تیم را دست کم نگرفته و خود را از پیش برنده ندانند و با تمام قدرت مقابل این تیم ظاهر شوند.

* سیاوش اکبرپور که چند روزی است به دلیل مصدومیت در تمرینات حضور نداشت امروز هم همانند روزهای گذشته غایب تمرین استقلال بود.

* خسرو حیدری با 5 دقیقه تاخیر در تمرین حضور پیدا کرد و با اجازه کادر فنی با سایر بازیکنان به تمرین پرداخت.

* امیر قلعه نویی و دکتر نوروزی در یک جلسه خصوصی به گفتگو نشسته و در خصوص شرایط جسمانی بازیکنان استقلال به گفتگو پرداختند.

* هاشم بیک زاده هافبک آبی پوشان نیز چند دقیقه ای با دکتر نوروزی به گفتگو نشست و راجع به وضعیت جسمانی خود با او صحبت کرد.

* میثم حسینی و امین منوچهری که هنوز با استقلال قرارداد دارند و وضعیت‌شان در این باشگاه مشخص نیست همانند چند روز گذشته از غایبین تمرین استقلال بودند.

تمرین استقلال ساعت 16:30 به پایان رسید و این تیم فردا آخرین تمرین تاکتیکی خود را قبل از سفر به دورود لرستان پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران و تماشاگران برگزار می کند.