  1. ورزش
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

گزارش تمرین آبی پوشان:

بازگشت جباری به تمرینات و هشدار قلعه‌نویی به بازیکنان

بازگشت جباری به تمرینات و هشدار قلعه‌نویی به بازیکنان

بازیکن میانی تیم فوتبال استقلال که یکی از غایبان چند روز گذشته بود، از امروز به تمرینات این تیم بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر تمرین عصر روز سه شنبه استقلال از ساعت 15 و با حضور بیش از 100 تماشاگر و در یک هوای آفتابی در کمپ استقلال آغازشد. مجتبی جباری و میثم بائو پس از چندین روز غیبت در تمرین حضور پیدا کرده و به طور انفرادی به دویدن دور زمین مشغول شدند.

* منصور پورحیدری ، مهدی فنونی زاده و شاهرخ بیانی در تمرین حضور داشتند.

* در ابتدای تمرین قلعه نویی چند دقیقه ای با بازیکنان صحبت کرد و در خصوص دیدار مقابل گهر به آنها هشدار داد که این تیم را دست کم نگرفته و خود را از پیش برنده ندانند و با تمام قدرت مقابل این تیم ظاهر شوند.

* سیاوش اکبرپور که چند روزی است به دلیل مصدومیت در تمرینات حضور نداشت امروز هم همانند روزهای گذشته غایب تمرین استقلال بود.

* خسرو حیدری با 5 دقیقه تاخیر در تمرین حضور پیدا کرد و با اجازه کادر فنی با سایر بازیکنان به تمرین پرداخت.

* امیر قلعه نویی و دکتر نوروزی در یک جلسه خصوصی به گفتگو نشسته و در خصوص شرایط جسمانی بازیکنان استقلال به گفتگو پرداختند.

* هاشم بیک زاده هافبک آبی پوشان نیز چند دقیقه ای با دکتر نوروزی به گفتگو نشست و راجع به وضعیت جسمانی خود با او صحبت کرد.

* میثم حسینی و امین منوچهری که هنوز با استقلال قرارداد دارند و وضعیت‌شان در این باشگاه مشخص نیست همانند چند روز گذشته از غایبین تمرین استقلال بودند.

تمرین استقلال ساعت 16:30 به پایان رسید و این تیم فردا آخرین تمرین تاکتیکی خود را قبل از سفر به دورود لرستان پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران و تماشاگران برگزار می کند.

کد مطلب 1769700

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها