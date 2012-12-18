  1. ورزش
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۸

مهلت 20 روزه "ردی" به استقلال/ دروازه‌بان استرالیایی به کشورش بازگشت

مهلت 20 روزه "ردی" به استقلال/ دروازه‌بان استرالیایی به کشورش بازگشت

دروازه‌بان استرالیایی تیم فوتبال استقلال پیش از ترک ایران مهلت 20 روزه‌ای به مسئولان این باشگاه جهت پرداخت مطالبات و فسخ قراردادش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه مسئولان باشگاه استقلال از تسویه حساب "لیام ردی" با این باشگاه خبر داده‌اند، این دروازه‌بان استرالیایی در شرایطی شب گذشته تهران را به مقصد ملبورن ترک کرد که هنوز قراردادش را با این باشگاه تهرانی فسخ نشده است.

این دروازه‌بان استرالیایی در آخرین نشست خود با مسئولان باشگاه استقلال، مهلت 20 روزه‌ای به این باشگاه داد تا به تعهداتشان در قبال این بازیکن عمل کنند. البته درصورتیکه استقلالی‌ها در این زمان مبلغ توافق شده را پرداخت نکنند، قرارداد "لیام ردی" فسخ نشده و احتمال شکایت وی از باشگاه استقلال به فیفا بیشتر خواهد شد.

کد مطلب 1769703

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها