به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه مسئولان باشگاه استقلال از تسویه حساب "لیام ردی" با این باشگاه خبر داده‌اند، این دروازه‌بان استرالیایی در شرایطی شب گذشته تهران را به مقصد ملبورن ترک کرد که هنوز قراردادش را با این باشگاه تهرانی فسخ نشده است.

این دروازه‌بان استرالیایی در آخرین نشست خود با مسئولان باشگاه استقلال، مهلت 20 روزه‌ای به این باشگاه داد تا به تعهداتشان در قبال این بازیکن عمل کنند. البته درصورتیکه استقلالی‌ها در این زمان مبلغ توافق شده را پرداخت نکنند، قرارداد "لیام ردی" فسخ نشده و احتمال شکایت وی از باشگاه استقلال به فیفا بیشتر خواهد شد.