  1. بین الملل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۸:۲۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

غرب آسیا
- کارشناسان: خروج اتباع روسی از سوریه بوی جنگ می دهد.

شمال آفریقا
- در گزارشی اعلام شد : "قصور امنیتی سیستماتیک" سبب کشته شدن سفیر آمریکا در بنغازی شده است.

ایران در جهان
- رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دیدار با رئیس اداره مسلمانان قفقازگفت: ایران و جمهوری آذربایجان روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و همبستگی فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی دو ملت پشتوانه مناسبات سیاسی دو کشور می باشد.

آمریکا
- اختلافات دموکرات ها و جمهوری خواه ها درباره بودجه آمریکا همچنان باقی است.

- نخست وزیر سابق استرالیا بر این باور است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در امر مبارزه با ممنوعیت تسلیحاتی موفق خواهد شد.

- در یک عملیات انتخاری چهار نفر در کلرادو کشته شدند.

- انجمن ملی اسلحه داران آمریکا با انتشار بیانیه‌ای آمادگی خود را برای "مشارکت جدی" برای پایان دادن به فجایع ناشی از تیراندازی‌ها در این کشور اعلام کرد.

آمریکای مرکزی و جنوبی
- هفده نفر در زندانی درمکزیک کشته شدند.

سازمان های بین المللی
- سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد: بحران بیکاری در غرب ممکن است سالها بطول بیانجامد.

جنوب وشرق اسیا
- انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی آغاز شد.

- رانش زمین درسری لانکا 9 کشته و هزاران بی خانمان بر جای گذاشت.

کد خبر 1769706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها