عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

غرب آسیا
- کارشناسان: خروج اتباع روسی از سوریه بوی جنگ می دهد.
شمال آفریقا
- در گزارشی اعلام شد : "قصور امنیتی سیستماتیک" سبب کشته شدن سفیر آمریکا در بنغازی شده است.
ایران در جهان
- رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دیدار با رئیس اداره مسلمانان قفقازگفت: ایران و جمهوری آذربایجان روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و همبستگی فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی دو ملت پشتوانه مناسبات سیاسی دو کشور می باشد.
آمریکا
- اختلافات دموکرات ها و جمهوری خواه ها درباره بودجه آمریکا همچنان باقی است.
- نخست وزیر سابق استرالیا بر این باور است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در امر مبارزه با ممنوعیت تسلیحاتی موفق خواهد شد.
- در یک عملیات انتخاری چهار نفر در کلرادو کشته شدند.
- انجمن ملی اسلحه داران آمریکا با انتشار بیانیهای آمادگی خود را برای "مشارکت جدی" برای پایان دادن به فجایع ناشی از تیراندازیها در این کشور اعلام کرد.
آمریکای مرکزی و جنوبی
- هفده نفر در زندانی درمکزیک کشته شدند.
سازمان های بین المللی
- سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد: بحران بیکاری در غرب ممکن است سالها بطول بیانجامد.
جنوب وشرق اسیا
- انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی آغاز شد.
- رانش زمین درسری لانکا 9 کشته و هزاران بی خانمان بر جای گذاشت.
