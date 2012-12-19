عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

غرب آسیا

- کارشناسان: خروج اتباع روسی از سوریه بوی جنگ می دهد.

شمال آفریقا

- در گزارشی اعلام شد : "قصور امنیتی سیستماتیک" سبب کشته شدن سفیر آمریکا در بنغازی شده است.

ایران در جهان

- رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دیدار با رئیس اداره مسلمانان قفقازگفت: ایران و جمهوری آذربایجان روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و همبستگی فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی دو ملت پشتوانه مناسبات سیاسی دو کشور می باشد.

آمریکا

- اختلافات دموکرات ها و جمهوری خواه ها درباره بودجه آمریکا همچنان باقی است.

- نخست وزیر سابق استرالیا بر این باور است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در امر مبارزه با ممنوعیت تسلیحاتی موفق خواهد شد.

- در یک عملیات انتخاری چهار نفر در کلرادو کشته شدند.



- انجمن ملی اسلحه داران آمریکا با انتشار بیانیه‌ای آمادگی خود را برای "مشارکت جدی" برای پایان دادن به فجایع ناشی از تیراندازی‌ها در این کشور اعلام کرد.

آمریکای مرکزی و جنوبی

- هفده نفر در زندانی درمکزیک کشته شدند.

سازمان های بین المللی

- سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد: بحران بیکاری در غرب ممکن است سالها بطول بیانجامد.

جنوب وشرق اسیا

- انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی آغاز شد.

- رانش زمین درسری لانکا 9 کشته و هزاران بی خانمان بر جای گذاشت.