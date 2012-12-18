حوزه و دانشگاه حول محور ولایت متحد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نبی الله داوری روز سه شنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب وحدت رویه اعتقادی در جامعه تقویت شود تا دشمن در رسیدن به اهداف و برنامه های آن مایوس شود.



وی گفت: خوشبختانه اکنون دانشگاه های ما دانشگاه خود سازی شده بوده و در دوران ایام البیض دانشگاه پر از دانشجویانی است که برای سازندگی نفس خود کار می کنند.



داوری افزود: اکنون نگاه دشمن مبنی بر اینکه در حوزه فضای تحجر و در دانشگاه تفکر سکولار حاکم است به بن بست رسیده و جوانان ما با بهره مندی از بینش بالا و پیروی از ائمه اطهار(ع) به شاخصه های مهمی در تربیت دینی و علمی رسیدند.

تقویت توامان پژوهش در حوزه و دانشگاه

سید عسکری حسینی مقدم، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر با اشاره به تلاقی هفته پژوهش و روز وحدت حوزه و دانشگاه، این همایش را راه حلی برای بررسی بیشتر مشکلات موجود و تعامل بیشتر بین این دو مرکز بزرگ علمی دانست.



وی ادامه داد: تنها ترین و موثرترین مقوله در مسئله رشد علمی بشر، توجه به امر تحقیقات و پژوهش است.



حسینی گفت: مبنای وحدت، اتحاد و همبستگی و حرکت حول محور ولایت است و این مسئله مهم باید مورد توجه قرار گیرد و در مسیر ولایت حرکت کنیم.



در این مراسم از دو پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر تجلیل شد.