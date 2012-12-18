ادامه عملیات ارتش سوریه علیه تروریستها در حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه(سانا) گزارش داد : واحدهایی از ارتش سوریه به گروههای تروریستی در منطقه الذیابیه در حومه دمشق حمله کردند و برخی از سرکرده های گروههای تروریستی از جمله عبدالغنی بخیت، محمد حماده و فارس الرهوان را به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: رسانه های همسو با دشمنان سوریه اخباری گمراه کننده درباره تسلط گروههای مسلح بر شهرهای حلب و درعا منتشر کرده اند.

در این بیانیه آمده است : در راستای مقابله با این خبرها ارتش توضیحاتی به این شکل ارائه می دهد.درباره خبر حمله به گردان پدافند "حندرات" حلب اشاره می شود که این گردان از سوی گروههای مسلح مورد هدف قرار گرفته و گروههای مسلح توانستند بخشهایی از این پادگان را به کنترل خود درآورند، اما ارتش سوریه پس از دو روز درگیری توانستند آن را بازپس بگیرند.

ارتش سوریه بیان کرد: درباره خبر انبار خان طومان در حومه حلب اشاره می شود که گروههای تروریستی به این انبار حمله کردند و وارد آن شدند، اما واحدهای محافظ این انبار توانستند با تروریستها مقابله و تلفات سنگینی به آنها وارد کنند.

ارتش سوریه اعلام کرد: درباره حمله گروهای مسلح به لشکر 34 در منطقه اللجاه در درعا اشاره می شود که گروههای تروریستی به آن حمله کردند، اما ارتش در این منطقه با آنها مقابله و شکست سختی به آنها وارد کردند.