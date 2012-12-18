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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

خانلرپور:

نداشتن مجوزهای بهداشتی مهمترین مشکل واحدهای صنفی گالیکش است

نداشتن مجوزهای بهداشتی مهمترین مشکل واحدهای صنفی گالیکش است

گالیکش - خبرگزاری مهر: مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان گالیکش گفت: نداشتن جواز کسب و مجوزهای بهداشتی، مهمترین مشکل واحدهای صنفی در شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانلرپور ظهر سه شنبه در بازدید از واحدهای صنفی شهرستان اظهار داشت: اصلی ترین معضل مراکز تهیه و توزیع عدم اخذ جواز کسب و مجوزهای بهداشتی است.

وی برای رفع این مشکل خواستار قاطعیت بیشتر مجمع امور صنفی و اتحادیه ها شد.

وی به بازدید از هشت واحد کبابی در شهرستان اشاره کرد و گفت: این بازدید در حالی صورت گرفت که با گذشت یک ماه از صدور اخطاریه بهداشتی و معرفی به مراجع قضایی، مشکلات بهداشتی این مراکز تهیه و توزیع مرتفع نشده است.

نمایشگاه دستاوردهای تحقیقات علوم پزشکی گلستان دایر شد
 
نمایشگاه دستاوردهای تحقیقات و فناوری دانشگاه امروزدر طبقه همکف مجموعه آموزش عالی فلسفی افتتاح شد.

هدف از بر پایی این نمایشگاه ارائه جدیدترین دستاوردهای تحقیقات و فناوری دانشگاه و معرفی مراکز تحقیقاتی و عملکرد آنها در سال 90 است.

این نمایشگاه مشتمل بر 15 غرفه بوده که 3 غرفه آن به ابداعات و اختراعات و ا غرفه نیز به کتب و مجلات دانشگاه اختصاص داده شده است و مابقی مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه است.
کد مطلب 1769722

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