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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۹

میرزایی:

4 هزار داوطلب سلامت عضو مراکز بهداشتی مازندران هستند

4 هزار داوطلب سلامت عضو مراکز بهداشتی مازندران هستند

ساری- خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: 4هزار داوطلب سلامت، عضو مراکز بهداشت درمانی استان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میرزایی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از داوطلبان سلامت استان در ساری اظهار داشت: داوطلبان سلامت بصورت افتخاری و رایگان با مراکز بهداشتی درمانی همکاری می کنند.

وی افزود: برای دستیابی به اهداف سلامت در سطح استان نیاز به مشارکت مردم  و خیران در حوزه سلامت است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به فعالیت داوطلب سلامت در سال 72 اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این موسسه مردم نهاد دارای چهار هزار عضو فعال است.

میرزایی افزود: اکثر داوطلبان سلامت در استان بانوان بوده که با آموزش های سلامت در روستاها مردم را با برخی از بیماری ها و شیوه پیشگیری آشنا می کنند.

وی بیان داشت: 450 هزار نفر جمعیت شهری  و 400 روستا تحت پوشش داوطلبان حوزه سلامت استان قرار دارند.

میرزایی گفت: در 9 ماه نخست امسال حدود 20 هزارجلسه شورای بهداشت سلامت در روستاهای استان با حضور داوطلبان سلامت انجام شد.

وی افزود: خیران سلامت استان امسال پنج میلیارد تومان در حوزه سلامت استان هزینه کردند.

کد مطلب 1769726

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