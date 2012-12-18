4 هزار داوطلب سلامت عضو مراکز بهداشتی مازندران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میرزایی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از داوطلبان سلامت استان در ساری اظهار داشت: داوطلبان سلامت بصورت افتخاری و رایگان با مراکز بهداشتی درمانی همکاری می کنند.



وی افزود: برای دستیابی به اهداف سلامت در سطح استان نیاز به مشارکت مردم و خیران در حوزه سلامت است.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به فعالیت داوطلب سلامت در سال 72 اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این موسسه مردم نهاد دارای چهار هزار عضو فعال است.



میرزایی افزود: اکثر داوطلبان سلامت در استان بانوان بوده که با آموزش های سلامت در روستاها مردم را با برخی از بیماری ها و شیوه پیشگیری آشنا می کنند.



وی بیان داشت: 450 هزار نفر جمعیت شهری و 400 روستا تحت پوشش داوطلبان حوزه سلامت استان قرار دارند.



میرزایی گفت: در 9 ماه نخست امسال حدود 20 هزارجلسه شورای بهداشت سلامت در روستاهای استان با حضور داوطلبان سلامت انجام شد.



وی افزود: خیران سلامت استان امسال پنج میلیارد تومان در حوزه سلامت استان هزینه کردند.