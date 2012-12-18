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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

برداشت هندوانه شب یلدا در میناب آغاز شد

برداشت هندوانه شب یلدا در میناب آغاز شد

میناب - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب از آغاز برداشت هندوانه شب یلدا از مزارع این شهرستان خبر داد.

مهدی عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر سطح زیر کشت هندوانه را در این شهرستان چهار هزار و500 هکتارعنوان واظهار کرد: عملکرد تولید در هر هکتار 25 تن است.

عباسپور با اشاره به اینکه نقاط مهم تولید هندوانه در میناب شامل روستاهای چاه اسماعیل ،چاه شیرین، تیرو، گوربند، دهشهر، کریان، هشتبندی و توکهور است، اظهارداشت: بکارگیری توصیه های فنی کارشناسان کشاورزی، رعایت اصول صحیح کاشت داشت و برداشت و مبارزه به موقع علیه آفات و بیماریها و تغذیه به موقع از جمله اقدامات وعملیات هایی بوده که در راستای فرآوری محصول با کیفیت و کمیت مناسب تاثیر داشته است.

وی مزیت‌های تولید این محصول در این فصل را تامین هندوانه شب یلدای کشور عنوان کرد و افزود: فصل کاشت هندوانه در این فصل از نیمه دوم شهریور تا اوایل مهر و فصل برداشت از نیمه دوم آذر تا اوایل دی است.

کد مطلب 1769728

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