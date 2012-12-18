برداشت هندوانه شب یلدا در میناب آغاز شد

مهدی عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر سطح زیر کشت هندوانه را در این شهرستان چهار هزار و500 هکتارعنوان واظهار کرد: عملکرد تولید در هر هکتار 25 تن است.

عباسپور با اشاره به اینکه نقاط مهم تولید هندوانه در میناب شامل روستاهای چاه اسماعیل ،چاه شیرین، تیرو، گوربند، دهشهر، کریان، هشتبندی و توکهور است، اظهارداشت: بکارگیری توصیه های فنی کارشناسان کشاورزی، رعایت اصول صحیح کاشت داشت و برداشت و مبارزه به موقع علیه آفات و بیماریها و تغذیه به موقع از جمله اقدامات وعملیات هایی بوده که در راستای فرآوری محصول با کیفیت و کمیت مناسب تاثیر داشته است.

وی مزیت‌های تولید این محصول در این فصل را تامین هندوانه شب یلدای کشور عنوان کرد و افزود: فصل کاشت هندوانه در این فصل از نیمه دوم شهریور تا اوایل مهر و فصل برداشت از نیمه دوم آذر تا اوایل دی است.