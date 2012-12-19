اقدامات فرهنگی کلاف سردرگم قاچاق سوخت/تداوم تشدید برخورد با سوداگران

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده قاچاق سوخت سالهاست که استانهای مرزی کشور از جمله هرمزگان را با چالشهای جدی مواجه کرده و به گفته کارشناسان این پدیده شوم، آسیبهای فراوانی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.

تفاوت بسیار زیاد قیمت سوخت در کشورمان با سایر کشورهای همسایه ایران، برای بسیاری افراد سودجو وسوسه انگیز شد و این افراد با ساماندهی گروههایی سوخت را از ایران به کشورهای همسایه منتقل و چند برابر قیمت در آن کشورها به فروش می رسانند.

استان هرمزگان نیز از این قائده مستثنی نبوده و طمع فروش سوخت ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس موجب شده تا سوداگران از آبهای هرمزگان برای این کار استفاده کرده و سودهای فراوانی را از این راه به جیب بزنند.

پس از هدفمندی یارانه ها و با سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت سوخت در ایران، امیدها به کاهش قاچاق سوخت افزایش یافت، اما این پدیده هرچند در مقطعی با رکود مواجه شد اما چندی بعد دوباره شدت گرفت.

البته هدفمندی یارانه ها موجب شد تا دیگر قاچاق بنزین برای سوداگران به صرفه نباشد و همین مسئله منجر به شدت یافتن قاچاق گازوئیل یا نفت گاز در مرزهای دریایی استان هرمزگان شد که در این راستا، نوسانات قیمتها و افزایش قیمت دلار در ایران نیز، سود قاچاقچیان از فروش سوخت در کشورهای حاشیه خلیج فارس را افزایش داد.

تداوم خروج سرمایه های ملی از کشور، مسئولان را براین داشت تا طرحهای مقابله ای و برخوردهای ضربتی با قاچاق سوخت را افزایش داده که در این راستا عملیاتهای گسترده ای در استان هرمزگان صورت گرفته است.

از جمله عملیاتهای بزرگ سال جاری، انهدام بخش عمده ای از محلهای دپوی سوخت قاچاق در منطقه گچین بندرعباس، یکی از آلوده ترین نقاط به قاچاق سوخت بوده است و پس از آن نیز با عملیاتی گسترده در منطقه بوستانوی بندرعباس 500 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

در این راستا محمود صابری دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان نیز در تشریح اقدامات مقابله ای با قاچاق سوخت در هرمزگان، قاچاق را پدیده ای مخرب برای اقتصاد تمامی جوامع دانست و اظهار داشت: قاچاق به عنوان چالش پیش روی بسیاری از کشورها، تولید و سرمایه گذاری را در یک جامعه به مخاطره می اندازد و همچنین بر روی اشتغال مفید و تجارت تاثیر منفی می گذارد.

وی ادامه داد: در استان هرمزگان که دارای بیش از دو هزار و 200 کیلومتر مرز دریایی است و با قرار گرفتن در کنار خلیج فارس و دریای عمان که بخش عمده ای از تجارت از طریق آنها صورت می گیرد ظرفیتهای مختلف در آن ایجاد شده، زمینه حمل و نقل غیر قانونی کالا نیز از طریق همین راههای دریایی در آن ایجاد شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان در همین راستا به پدیده قاچاق سوخت در استان هرمزگان اشاره کرد و افزود: قاچاق سوخت که عمده آن قاچاق گازوئیل است، اقدامی سازمان یافته است که متقاضیان آن در بیرون از مرزهای کشور آن را ایجاد کرده اند و نیز سوختی که از طریق آبهای هرمزگان قاچاق می شود، از دیگر استانها به هرمزگان آورده می شود.

تشدید عملیاتها علیه سوداگران

صابری تصریح کرد: طی هشت ماهه نخست سال جاری در جریان مبارزه با پدیده قاچاق سوخت در استان هرمزگان بیش از 10 میلیون لیتر گازوئیل قاچاق کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 217 درصدی را در زمینه کشفیات نشان می دهد.

وی اضافه کرد: البته ما معتقدیم افزایش عملیاتهای مبارزه با قاچاق سوخت در هرمزگان دلیل اصلی افزایش کشفیات در این زمینه بوده است و شدت عمل در این خصوص بیشتر شده است.

ابطال کارتهای سوخت

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان در ادامه از ابطال پنج هزار کارت سوخت در هرمزگان به عنوان یکی از اقدامات در راستای مبارزه با قاچاق سوخت خبر داد و بیان داشت: طی دو ماه اخیر حدود پنج هزار کارت سوخت سرگردان با سهمیه روزانه 200 لیتر گازوئیل که عمده آنها از خارج هرمزگان وارد استان شده بودند باطل شد و همچنین تمامی کامیونهای دارای باک اضافه تحت کنترل قرار گرفته اند.

صابری همچنین به ساماندهی شناورها در هرمزگان اشاره کرد و افزود: با اجرای طرح ساماندهی شناورها، از حدود هشت هزار شناور موجود در هرمزگان بسیاری از آنها پلاک گذاری شده و 350 شناوری که در این طرح شرکت نکردند به دریابانی معرفی شده اند که این اقدام نیز در مبارزه با قاچاق سوخت موثر خواهد بود.

وی شناسایی و از بین بردن محل دپوی سوخت قاچاق را دیگر اقدام در راستای مبارزه با قاچاق سوخت عنوان کرد و گفت: طی این عملیاتها 26 مورد محل دپوی سوخت قاچاق در نقاط مختلف استان هرمزگان طی امسال از بین رفته که در آخرین آنها در منطقه بوستانوی بندرعباس 500 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و چهار هکتار از محلهای دپوی سوخت قاچاق منهدم شد.

خاطره ای تلخ از پدیده ای شوم

پیامدهای پدیده قاچاق سوخت برای استان هرمزگان تنها اقتصادی نبوده و این پدیده پیامدهای اجتماعی نیز برای این استان به همراه داشته است به گونه ای که هنوز خاطره تلخ مرگ پنج معلم مینابی که سال گذشته به علت تصادف با خودروی سوداگران سوخت جان خود را از دست دادند، از ذهن مردم هرمزگان پاک نشده است.

برخوردهای ضربتی با این پدیده هرچند به طور مقطعی موجب رکود آن می شود، اما کمتر اثرات دائمی داشته و مشاهده می شود که پس از فروکش کردن برخوردها، دوباره سوداگری سوخت اوج می گیرد.

استفاده از کمک مردم کلاف سردرگم قاچاق سوخت

در این راستا لازم است توجه داشته باشیم که قاچاق سوخت تا زمانی که با سردسته های این کار برخورد نشده، ریشه کن نمی شود و دستگیری و یا برخورد با افرادی که در این کار افراد دسته چندم محسوب شده و از روی نیاز مالی و یا بیکاری رو به قاچاق آورده اند، این پدیده را از بین نخواهد برد.

قاچاق سوخت زمانی ریشه کن می شود که ابتدا برای افراد نیازمندی که رو به این کار آورده اند شغل مناسب ایجاد شده و سپس با اقدامات فرهنگی، مردم را آسیبهای این پدیده آشنا کرد و رویکرد افرادی که دست به این کار می زنند را نسبت به این مسئله تغییر داد، چون کلاف سردرگم ریشه کنی قاچاق سوخت اقدامات فرهنگی و استفاده از کمک و خواست مردمی است.