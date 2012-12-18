  1. ورزش
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

دربی 76 ششم بهمن در آزادی/

زمان دیدار برگشت استقلال و پرسپولیس اعلام شد/ برنامه دیدارهای پرسپولیس

زمان دیدار برگشت استقلال و پرسپولیس اعلام شد/ برنامه دیدارهای پرسپولیس

دیدار برگشت تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال از هفته بیست و سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال روز جمعه ششم بهمن‌ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ، دیدار برگشت تیم‌های پرسپولیس و استقلال که دربی 76 پایتخت است، جمعه ششم بهمن‌ماه از ساعت 15 در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

برنامه دیدارهای پرسپولیس تا هفته بیست و سوم لیگ برتر به شرح زیر است:
* هفته هجدهم: پرسپولیس - صنعت نفت آبادان، ساعت 17:30 روز سه‌شنبه پنجم دی‌ماه
* هفته نوزدهم: فجرسپاسی شیراز - پرسپولیس، ساعت 15 روز یکشنبه دهم دی‌ماه
* هفته بیستم: پرسپولیس - گهر دورود،  ساعت 17:30 روز جمعه پانزدهم دی‌ماه
* هفته بیست و یکم: صبای قم - پرسپولیس، ساعت 15:30 روز یکشنبه بیست و چهارم دی‌ماه
* هفته بیست و دوم: پرسپولیس - داماش گیلان، روز جمعه بیست و نهم دی‌ماه
* هفته بیست و سوم: استقلال - پرسپولیس، ساعت 15 روز جمعه ششم بهمن‌ماه

کد مطلب 1769732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها