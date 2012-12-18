زمان دیدار برگشت استقلال و پرسپولیس اعلام شد/ برنامه دیدارهای پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ، دیدار برگشت تیم‌های پرسپولیس و استقلال که دربی 76 پایتخت است، جمعه ششم بهمن‌ماه از ساعت 15 در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

برنامه دیدارهای پرسپولیس تا هفته بیست و سوم لیگ برتر به شرح زیر است:

* هفته هجدهم: پرسپولیس - صنعت نفت آبادان، ساعت 17:30 روز سه‌شنبه پنجم دی‌ماه

* هفته نوزدهم: فجرسپاسی شیراز - پرسپولیس، ساعت 15 روز یکشنبه دهم دی‌ماه

* هفته بیستم: پرسپولیس - گهر دورود، ساعت 17:30 روز جمعه پانزدهم دی‌ماه

* هفته بیست و یکم: صبای قم - پرسپولیس، ساعت 15:30 روز یکشنبه بیست و چهارم دی‌ماه

* هفته بیست و دوم: پرسپولیس - داماش گیلان، روز جمعه بیست و نهم دی‌ماه

* هفته بیست و سوم: استقلال - پرسپولیس، ساعت 15 روز جمعه ششم بهمن‌ماه