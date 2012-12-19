محجوب: فقط کمالی/ برای شوراها فهرست انتخاباتی می دهیم

علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که بارها خانه کارگر اعلام کرده حسین کمالی کاندیدای مورد حمایتش در انتخابات ریاست جمهوری است اما کمالی در مصاحبه اخیر خود اعلام کرده است که تصمیمی برای کاندیداتوری ندارد ، تاکید کرد: کاندیدای ما آقای کمالی است.

دبیرکل خانه کارگر، در ادامه در جواب این سوال که پیش بینی می کنید اصلاح طلبان با چند کاندیدا وارد عرصه رقابتها شوند، گفت: از خودشان سوال کنید. کاندیدای ما کمالی است.

نماینده مردم تهران در مجلس همپنین در پاسخ به این سوال که آیا شما هم اعتقاد دارید که اصلاح طلبان باید به اجماع برسند و با یک کاندیدای واحد وارد انتخابات شوند؟ تصریح کرد: بازهم می گویم ؛ کاندیدای ما کمالی است.

محجوب در جواب این سوال که اگر کمالی موافقت نکرد و وارد رقابتها نشد آیا از کاندیدای دیگری حمایت می کنید؟ بیان داشت: هنوز به این مرحله نرسیده ایم که بخواهم در مورد آن اظهارنظر کنم.

دبیرکل خانه کارگر، در پایان در پاسخ به اینکه آیا برای انتخابات شوراها خانه کارگر با دیگر گروهها ائتلاف خواهد کرد؟ خاطرنشان کرد: ما حتما برای شوراها لیست می دهیم و همیشه از کارگران حمایت می کنیم چه ائتلافی صورت بگیرد و چه ائتلافی صورت نگیرد.