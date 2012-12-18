  1. عناوین کل
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

فرزانه پور:

گسترش روابط ایران و افغانستان با همکاری دانشگاه ها محقق می شود

گسترش روابط ایران و افغانستان با همکاری دانشگاه ها محقق می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه باید روابط بین دو کشور تسهیل شود، گفت: این مهم تنها با همکاری و استفاده از توان علمی دانشگاه ها محقق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرزانه پور، ظهر سه شنبه در همایش سرمایه گذاری و توسعه شهرستان سربیشه در گسترش روابط ایران و افغانستان، اظهارداشت: دانشگاه ها باید از حصار خارج شده و توانمندی های خود را به جامعه ثابت کنند، که برگزاری این همایش گامی موثر در این زمینه است.

وی با بیان اینکه همجواری استان با کشور افغانستان هدف استراتژیک به شمار می رود، افزود: از اهداف اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران این است، که گسترش روابط و تعامل با کلیه کشورهای دنیا به جز اسرائیل را در دستور کار دارد.

فرزانه پور با اشاره به اینکه در این راستا صادرات با کشورهای مسلمان و همجوار در اولویت قرار دارد، عنوان کرد: ایران با افغانستان دارای مشترکات دینی، اجتماعی، زبانی و... هستند، که باید از این ظرفیت ها برای توسعه اقتصادی استان استفاده شود.

وی اضافه کرد: از بین 31  استان کشور، خراسان جنوبی دارای فرصت های مطلوب در گسترش روابط با افغانستان است.

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند یادآورشد: با توجه به حضور آمریکا در افغانستان این امر به عنوان تهدیدی برای استان به شمار می رود، اما بیش از آنکه این کشور تهدید باشد، باید  به عنوان فرصتی اقتصادی برای ایران مدیریت شود.

کد مطلب 1769748

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها