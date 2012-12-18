خراسان جنوبی میزبان دومین همایش بین المللی امنیت غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بخشی ظهرسه شنبه در همایش سرمایه گذاری و توسعه شهرستان سربیشه در گسترش روابط ایران و افغانستان، اظهارداشت: دومین همایش بین المللی امنیت غرب سال آینده با محوریت افغانستان در بیرجند بر گزار می شود.

وی اضافه کرد: مقرر شده این همایش به صورت دو سالانه برگزار شود که تمام مراحل مقدماتی برای برگزاری این همایش در سال آینده انجام شده است.

پژوهش نامه مطالعات افغانستان تنظیم شد

مسئول مرکز افغانستان شناسی دانشگاه بیرجند از تنظیم پژوهش نامه مطالعات افغانستان در این مرکز خبر داد و گفت: این پژوهش نامه با همکاری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تدوین و تنظیم شده است.

بخشی ابراز امیدواری کرد: با انجام این پژوهش نامه ها مرکز مطالعه افغانستان شناسی دانشگاه بیرجند به قطب مطالعه در کشور تبدیل شود.

وی هدف از تشکیل مرکز افغانستان شناسی در دانشگاه بیرجند را پژوهش در مورد امکانات موجود، فرصت ها و تهدیدها و نقاط ضعف و قوت بین دو کشور ایران و افغانستان دانست.

بخشی ادامه داد: در این مرکز انجام طرح های پژوهشی از جمله باستان شناسی، تاریخ، قانون اساسی و ساختار سیاست و حکومت در افغانستان در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه این مرکز بین رشته ای بوده و تمامی دانشجویان از رشته های مختلف می توانند در این مرکز فعالیت کنند، افزود: در این مرکز طرح های مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... قابلیت ارائه دارد.

بخشی با اشاره به اینکه هدف گذاری ها در این مرکز به سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی شده است، افزود: در برنامه های کوتاه مدت این مرکز برگزاری سیمنارها و سلسله نشست های علمی برگزار می شود.

مسئول مرکز افغانستان شناسی دانشگاه بیرجند یادآور شد: برگزاری این نشست ها در سه سطح استانی، کشوری و بین المللی نیز برگزار می شود.