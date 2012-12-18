کرمان رتبه 5 جاذبه های گردشگری/ امکانات گردشگری در کرمان ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم علوی پیش از ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمان به تاکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون توجه به صادرات غیر نفتی در کشور اشاره کرد و گفت: ایران ظرفیت های زیادی در بحث گردشگری دارد و جزء 10 کشور برتر از لحاظ پتانسیل های گردشگری است.

وی ادامه داد: استان کرمان نیز در این زمینه در رتبه پنج کشوری قرار دارد.

علوی ابراز داشت: در بحث گردشگری نیازمند همراهی و همکاری همه مسئولین و بخش خصوصی هستیم و استان کرمان با توجه به پتانسیل های کشاورزی می تواند از این ظرفیت برای جذب گردشگر استفاده کند.

وی همچنین با مفید ارزیابی کردن برگزاری نمایشگاه هایی همچون گل محمدی، گردو، خرما و صنایع دستی در استان کرمان تصریح کرد: این استان کلکسیونی از جاذبه های گردشگری است که باید به آن توجه ویژه ای شود.

علوی جاذبه ها، امکانات و امنیت را سه پارامتر مهم در بحث جذب گردشگر در دنیا دانست و ادامه داد: استان کرمان هر چند در بحث جاذبه ها و امنیت مشکل خاصی ندارد اما در بحث امکانات فقیر است که باید در این زمینه از ظرفیت های مردمی استفاده کرد.

