همایش خورشید ولایت مظهر وفاداری مردم به رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر سه شنبه در سومین همایش خورشید ولایت که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار سیستان و بلوچستان در مصلی فاطمه الزهرا (س) ایرانشهر برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که رهبر معظم انقلاب به ایرانشهر تشریف آوردند کسی نمی دانست که روزی ایشان رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی می شوند.

وی گفت: علمای متعددی در کشور بودند اما هیچکدام بجز رهبر فرزانه انقلاب شایستگی رهبری امت اسلامی و نظارت کلی بر امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور را نداشتند.

وی با تشکر از دست ‌اندرکاران برگزار کننده همایش خورشید ولایت، خواستار استمرار این همایش در سال ‌های آینده شد.

امام جمعه ایرانشهر نیز در این همایش بیان داشت: زمان حضور مقام معظم رهبری در این شهرستان اوج افتخار و قدرت مردم منطقه است.

حجت ‌الاسلام حسین طاوسی گفت: تلاش ‌های مقام معظم رهبری در مدت اقامت در ایرانشهر عامل وحدت و انسجام بین شیعه و سنی شده است.

وی افزود: همایش خورشید ولایت دستاوردهای مثبتی دارد که برای استمرار و ماندگاری آن بهتر است این روز به عنوان روز ملی ایرانشهر در تقویم ثبت شود.