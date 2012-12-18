راهکارهای مناسب اقتصاد مقاومتی در حوزه و دانشگاه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر یزدانی ظهر سه شنبه در همایش گرامیداشت هفته پژوهش ویژه اساتید و طلاب در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اظهار داشت: امور پژوهشی باید بر اساس نیاز های جامعه در سال تولید ملی صورت پذیرد.



وی افزود: حوزه و دانشگاه باید راهکارهای علمی و عملی در راستای اقتصاد مقاومتی داشته باشند.



مسئول نهاد نمایندگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: منابع حوزه و دانشگاه قرآن و علم و خرد بوده و هر دو هدف و منابع مشترک دارند باید در کنار هم قرار بگیرند و وظایف مشترک داشته باشند.



یزدانی گفت: دشمن تلاش می کند بین حوزه و دانشگاه اختلاف ایجاد کند و همه ابزار خود را به کار می گیرد که آنها را متضاد هم جلوه دهند و تفرقه بیفکند تا با اختلاف این دو نهاد به اهداف خود برسند.



وی با بیان اینکه بیش از هر زمانی به وحدت و درک متقابل نیازمندیم، تصریح کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات دشمنان از همه جوانب به کشور فشار وارد می کند و اکنون بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت و تعامل میان فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی احساس می شود.



مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: در دانشگاهها هم روش هایی برای دریافت علوم طبیعی و اجتماعی و انسانی ابداع شده که از لحاظ سرعت آماده سازی نیروها برای ورود در صحنه های اجتماع کارکرد مثبت و موثری دارد.