کمیته ساماندهی بازارهای تاریخی شیراز تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر فریدون فعالی گفت: زیرساخت های موجود دربازار وکیل آسیب پذیراست و درصورت بروز حادثه به دلیل نبود سیستم اطفاء حریق وشبکه مناسب برق رسانی با مشکلات جبران ناپذیری روبرو می شود وی گفت : بازارهای تاریخی استان مشکلاتی دارند که بخشی از آن نیاز به همکاری دستگاه های خدمات رسان دارد و بخشی نیازمند همکاری و مشارکت بازاریان است که براین اساس کمیته ای مشتکل از اداره کل میراث فرهنگی فارس ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت، ادارات آب ، برق ، گاز، شهرداری ها و اصناف به دستور استاندار فارس تشکیل و ضمن بازدید از بازارها شبکه های برق رسانی ، آب رسانی ، گاز ، سیستم اطفاء حریق و وضعیت عمومی مغازه ها را مورد بررسی قرار می دهند .

مدیرکل میراث فرهنگی فارس در این جلسه ضمن ارائه چارت پیشنهادی ستاد دائمی تسهیلات سفر به موفقیت های این ستاد درارائه خدمات ویژه به مهمانان نوروزی در سالیان گذشته اشاره کرد و اظهار داشت : بازخورد ارائه خدمات این ستاد وضعیت مطلوب تری را هرسال نسبت به سالهای گذشته نشان می دهد .

وی همچنین در مقایسه 8 ماهه سال 91 نسبت به مدت مشابه در سال 90 از افزایش 25 درصدی آمار ورود گردشگر خارجی به استان خبرداد و گفت: آمارهای مقایسه ای رشد 17 درصدی گردشگران داخلی را درمدت مشابه نیز نشان می دهدو این مدت زمان سطح اشغال هتل های استان به بالای 50 درصد رسیده و اقامت شبانه گردشگران از1.2به 8.3 ارتقاء پیدا کرده است .

درادامه این جلسه همچنین موضوع ساماندهی و یکسان سازی ساعات بازدید از اماکن تاریخی فرهنگی تحت پوشش دستگاه های مختلف استان مورد بررسی قرار گرفت وبا توجه به ضرورت خدمات دهی مناسب به گردشگران وبازدید کنندگان از باغ ها و مجموعه های تاریخی و استفاده مطلوب از ظرفیت های گردشگری استان مصوب شد ساعات بازدید ازاین مکان ها مشخص و به دستگاه هایی که اینگونه فضا ها را دراختیار دارندابلاغ شود.