مسئولان نباید مقابل اظهارات احمدزاده سکوت کنند/ دلم به آینده روشن است

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، یحیی گل‌محمدی در خصوص وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: با توجه به اتفاقات اخیر در شرایط خاصی جام حذفی را آغاز می‌کنیم. پرسپولیس در نیم فصل اول از نظر فنی، روحی و روانی مشکلاتی داشت، بدشانسی‌ها هم مزید بر علت شد تا نتایج مورد انتظار به دست نیاید.

وی افزود: در این مدت تمام تلاش خودم را کرده‌ام تا از نظر روحی، روانی و فنی به شرایط بهتری برسیم. به مدت یک هفته، دست تنها بودم ولی خوشبختانه تا حد زیادی مشکلات را حل کردیم و بازیکنان باانگیزه زیادی آماده بازی هستند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: ملوان مجموعه‌ای قابل احترام و تیمی خوب است اما پرسپولیس هم به دنبال ادای دین به هواداران است. امیدوارم هواداران با حضور پر تعداد خود در ورزشگاه، مایه دلگرمی تیم شوند و انرژی لازم را برای نتیجه گرفتن ایجاد کنند. آنها می‌توانند با پشتیبانی خود انگیزه لازم را ایجاد کرده و شرایط روحی-روانی بازیکنان را در بهترین حالت ممکن قرار بدهند. همچنین حمایت هواداران می‌تواند به موفقیت تیم در جام حذفی و کم شدن فاصله امتیازات در لیگ کمک کند.

وی با بیان این که در این سه ماه که کنار تیم است، از تمام مشکلات آن با خبر بوده و با جزئیات آن آشناست، تصریح کرد: کمیته فنی، هیات مدیره و مدیرعامل به اتفاق باور داشتند که در این شرایط، می‌توانم به تیم کمک کنم و به من اعتماد کردند. در حال حاضر مسئولیت بزرگی را قبول کرده‌ام و شب و روز وقت می‌گذارم. هر کاری از دستم بر بیاید برای سربلندی تیم انجام می‌دهم و در این مسیر حمایت مسوولان و هواداران به من و تیم کمک زیادی خواهد کرد.

گل‌محمدی در ارتباط با وضعیت همکارانش خاطرنشان کرد: با حسین عبدی صحبت‌هایی داشتم. ایشان سفری به امارات و انگلستان دارد و قرار شد در بازگشت کنارمان قرار بگیرند. در این ارتباط مقرر شد ایشان توافق نهایی را با آقای رویانیان داشته باشند.

وی اضافه کرد: مجتبی حسینی هم با من در نساجی، تربیت یزد و صبای قم حضور داشتند و با توجه به شناختی که داشتم به کارش اعتقاد دارم. ادموند بزیک هم که نیازی به معرفی ندارد. مهاجم دوست داشتنی پرسپولیس بود و به عنوان آنالیزور به ما کمک می‌کند. فرهاد چیذری هم به عنوان مربی بدنساز به ما اضافه شده است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه باید تشکر ویژه‌ای از کریم باقری داشته باشد که بدون هیچ منت و قراردادی و حتی بدون آنکه مشخص باشد چه سمتی دارد برای کمک به پرسپولیس آمد و به جمع ما ملحق شد، افزود: مسئولان باشگاه و هواداران باید قدر امثال کریم را بدانند. باقری نشان داد بیش از خودش به پرسپولیس فکر می‌کند و با این همه افتخار خالصانه آمد و با حضورش برای من و بازیکنان مایه دلگرمی بود.

وی با اشاره به اینکه شرایط نشستن مجتبی حسینی روی نیمکت به خاطر داشتن مدارک لازم فراهم شده، در مورد جذب بازیکنان جدید اظهار داشت: رویانیان در این مسیر انرژی خیلی زیادی گذاشت. البته من به ایشان گفتم که ما با جذب رضا حقیقی و عادل کلاه کج مشکلات را حل کردیم.

گل‌محمدی با تاکید بر اینکه پرسپولیس بازیکنان خوب، بزرگ و با ارزشی دارد، خاطرنشان کرد: هر یک از آنها توانمندی‌های خاص خود را دارند که برای هر تیمی غنیمتی هستند. باید شرایط را به گونه‌ای در آوریم که بتوانیم از پتانسیل واقعی آنها استفاده کنیم و در این صورت نقاط ضعف برطرف می‌شود. من گفتم که اگر بازیکن خیلی سطح بالایی معرفی شد، او را جذب خواهیم کرد ولی در غیر اینصورت اصراری برای جذب بازیکنان جدید نداریم.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: البته در این میان خود بازیکنان هم باید بخواهند که بهترین عملکرد را داشته باشند. یکی از مهمترین مسائل دوندگی بیشتر است. به نظرم در نیم فصل اول دوندگی بازیکنان تیم ما، آمار پائینی داشت و این رقم باید بیشتر شود. در مجموع من به آینده خوشبین هستم و دلم روشن است که شرایط پرسپولیس تغییر می‌کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: پرسپولیس نتایج خوبی نگرفته ولی این فقط مربوط به این فصل نمی‌شود. باید مشکلات را ریشه‌یابی کرد. قطعا یکی، دو دلیل باعث این شرایط نشده است و موارد متعددی دست به دست هم داده‌اند، در مجموع بعد از چند سال، این ناکامی‌ها به دوش ما است. من البته به این تیم ایمان دارم و با این تفکر آمدم و برای کمک به پرسپولیس مشکلی ندارم.

وی با اشاره به اینکه جام حذفی و نیم فصل دوم را با اعتماد و خوشبینی شروع می‌کنم، تاکید کرد: مطمئنم اگر حمایت هواداران و مسئولان را داشته باشیم و یک مقدار صبر کنیم، قطعا تیم از شرایط فعلی خود خارج خواهد شد. امیدوارم همه این شرایط را درک کنند و چند هفته زمان بدهند تا شرایط آن گونه شود که انتظار می‌رود.

گل‌محمدی در ادامه درباره صحبت‌های مطرح شده از سوی سرمربی تیم ملوان در ارتباط با بحث داوری تصریح کرد: شناختم از احمدزاده می‌گوید ایشان مربی فنی، سالم و اخلاق گرا است که همواره تلاش کرده نتیجه را در میدان مسابقه و بدون پرداختن به مسائل حاشیه‌ای به دست آورد. از اینرو از صحبت‌های اخیر ایشان تعجب کردم و باید اعتراف کنم که جا خوردم. احمدزاده هیچگاه در این وادی نبود که قبل از بازی‌ها چنین اظهاراتی داشته باشد و در مسیر تاثیرگذاری بر داوری بازی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در دو، سه روز گذشته شنیده‌ام که احمدزاده مثلا گفته‌اند امیدوارند بازی، یازده به یازده باشد و حتی از تریبون برنامه 90 استفاده کردند. از صحبت‌های ایشان معانی بسیاری استخراج می‌شود که هم توهین به باشگاه پرسپولیس، سازمان لیگ و کمیته داوران و هم کم لطفی نسبت به جامعه داوری است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه افزود: صحبت‌های ایشان درباره پرسپولیس و داوری بار حقوقی دارد و برای من جای سوال است که چرا باید قبل از شروع مسابقه این مسائل مطرح شود. کجای دنیا قبل از بازی درباره داوری صحبت می‌کنند و چگونه است که می‌توان چنین مسائلی را مطرح کرد؟ داوران در جریان بازی‌ها به خودی خود تحت فشار هستند. در فوتبال ایران در حین بازی به آنها توهین می‌شود و پس از بازی هم با حرف و حدیث‌های گوناگون روبرو می‌شوند. درست نیست که حالا قبل از بازی هم درباره آنها صحبت شود و جو بازی را برای داوران سنگین کنیم.

وی یادآور شد: با شناختی که از احمدزاده داشتم واقعا بعید بود، چنین مسائلی مطرح شود. شاید نیت ایشان آن بوده که داوران را تحت فشار بگذارند و امیدوارم چنین نشود. سازمان لیگ و کمیته داوران نباید نسبت به چنین مسائلی سکوت کنند. سه روز است چنین صحبت‌هایی مطرح می‌شود و نسبت به توهینی که به باشگاه پرسپولیس، سازمان لیگ و جامعه داوری شده است، هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.

گل‌محمدی با بیان اینکه واقعا دوست نداشت چنین مسائلی را مطرح کند اما آنچه بیان شده حرف‌های جالبی نیست، در پایان گفت: برای احمدزاده احترام زیادی قائلم اما مسائلی گفته شده که هزار معنی دارد و مجبورم از حق پرسپولیس و هواداران آن دفاع کنم. از سوی دیگر یک آنالیز ساده حداقل از همین نیم فصل اول نشان می‌دهد پرسپولیس از داوری‌ها بیشتر متضرر شده تا اینکه منتفع شده باشد. ضمن آنکه باور دارم این قشر با کمترین درآمد، بیشترین تلاش را برای قضاوت‌های بهتر انجام می‌دهد.

یحیی گل‌محمدی در حال حاضر تا روشن شدن وضعیت مانوئل ژوزه در توافق با وی، تیم پرسپولیس را هدایت می‌کند تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. از سوی دیگر با توجه به امتناع دیگر دستیاران ژوزه از حضور در تمرینات تا انجام توافق نهایی، همکارانی به گل‌محمدی ملحق شده‌اند تا برنامه‌های تیم متوقف نشده و ادامه پیدا کند.