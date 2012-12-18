اسکن ایگل بسیار عقب مانده تر از پهپادهای ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی امروز سه شنبه در حاشیه مراسم همایش جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت با موضوع امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز در خصوص رزمایش نیروی دریایی سپاه در ماه های آینده اظهار داشت: خلیج فارس و تنگه هرمز نقش تعیین کننده‌ای در تحولات آینده جهان و منطقه و بعد اقتصادی خواهد داشت و نظم جهانی نیز بر این موضوع تکیه دارد.

وی افزود: سپاه، مامور و مسئول امنیت خلیج فارس است و این رزمایش ها با توجه به اقتضائات روز و همچنین بروز شدن تجهیزات و نیروها در مقابله با تهدیدات احتمالی است.

سلامی همچنین در واکنش به نصب سپر موشکی پاتریوت در ترکیه گفت: اساسا هر نوع ورود سیستم جدید و فرامنطقه ای در منطقه مضر است و به توسعه تنش ها کمک می کند. همچنین این اقدام علائم خوبی را برای استقلال دولت ها و ملت ها ندارد.

وی در خصوص پهپاد اسکن ایگل که اخیرا توسط نیروی دریایی سپاه شکار شده بود گفت: ما در فناوری دستیابی به تولید پهپاد جزو کشورهایی هستیم که در خط مقدم قرار داریم و با قاطعیت می گویم اسکن ایگل شکار شده توسط نیروی دریایی سپاه بسیار عقب مانده تر از پهپادهای تولید ملی خودمان است.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران گفت: پهپادهایی که جمهوری اسلامی ایران قادر به ساخت آن است با شعاع بسیار گسترده، رادار گریز و انتقال تصاویر و خصوصیات دیگر به مراتب پیشرفته تر از پهپاد اسکن ایگل است.

وی همچنین در خصوص 93 ناو بیگانه که در خلیج فارس حضور دارند، گفت: این اقدام موضوع جدیدی نیست و در ادامه استراتژی آمریکایی ها در منطقه است که جز تقویت تنش‌ها سود دیگری ندارد.