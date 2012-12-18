برگزاری مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره ازرقابتها به مناسبت ولادت باسعادت امام موسی کاظم (ع) با حضور قهرمانان ملی و استانی روز جمعه یکم دی ماه راس ساعت 9 صبح در کرج ، مهرشهر، بلوار شهرداری (چهارباندی) ،پارکینگ شهرداری منطقه 4 برگزار می شود.



اولین مرحله توزیع مدال قهرمانان راس ساعت 11 صبح خواهد بود و ساعت 14 نیز مسابقات به اتمام می رسد.



مسابقات انتخابی ووشو نوجوانان البرز برگزار می شود



یک دوره مسابقات انتخابی ووشو نوجوانان استان البرز در سالن ورزشی سیدالشهداء برگزار خواهد شد.



این دوره از مسابقات در سطح استان و در رده سنی نوجوانان (12 – 15 سال آقایان) به صورت انفرادی روز جمعه هشتم دی ماه در باشگاه سیدالشهداء پیگیری می شود، همچنین وزن کشی رقابتهای انتخابی ووشو روز پنجشنبه هفتم دی ماه در اوزان 28 – 31 – 34 – 37 – 40 – 43 – 46 – 49 – 52 – 56 و 60 کیلوگرم در سالن سید الشهدا برگزار خواهد شد و داشتن فرم رضایت و گواهی پزشک اجباری برای ورزشکاران نیز الزامی است .



برگزاری اولین دوره تربیت مربی آثار استاد شهید مطهری در ساوجبلاغ



اولین دوره تربیت مربی آثار استاد شهید مطهری (ره ) ویژه خواهران توسط دبیرخانه اندیشه ناب موسسه کلام مطهر درساوبجلاغ برگزار می شود.



این دوره با همکاری معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل توسط موسسه کلام مطهر در ساوجبلاغ برگزار خواهد شد که 140 نفر از خواهران ساوجبلاغی به فراگیری آموزه های دینی با رویکرد آثار استاد شهید مطهری (ره ) با هدف تقویت روحیه خود باوری هویت ملی، مذهبی و الگوسازی برای جوانان و گسترش و تعمیق روحیه کتابخوانی در سطح جوانان پرداخته و پس از پایان دوره با تشکیل حلقه های مطالعاتی به گسترش اندیشه های اسوه تعلیم و تربیت استاد شهید مطهری خواهند پرداخت.



مریم السادات سیادت جو مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری از میهمانان ویژه این دوره خواهند بود.



همچنین به شرکت کنندگان گواهینامه معتبردوره فوق اهدا می شود.



برگزاری مسابقات انتخابی شطرنج در البرز



مسابقات انتخابی شطرنج استان البرز با شرکت 64 شرکت کننده در سالن کیان پور برگزارشد.



این دوره از مسابقات در پنج دور به روش سوئیسی و با زمان یک ساعت برای هر بازیکن و 30 ثانیه اضافه برای حرکت برگزارشد.



برگزاری یکدوره کلاس مربیگری فوتبال در البرز



یکدوره دو روزه کلاس مربیگری فوتبال سی ام آذرماه و یکم دی ماه در البرز برگزار خواهد شد.



این هیئت در نظر دارد یکدوره کلاس تئوری، توجیهی، دانش افزایی و عملی مربیگری را طی روزهای پنجشنبه سی ام آذر و جمعه اول دی ماه در سالن اجتماعات مهدوی اردبیلی دانشکده پردیس کشاورزی کرج زیر نظر فریدون معینی مدرس رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و با ارائه مدرک رسمی از فدراسیون فوتبال ایران برگزار کند.



تلاش کوهنوردان در صعود به قلل البرز



کوهنوردان البرزی در گروههای مختلف به قلل و ارتفاعات جاده چالوس کرج صعود کردند.



در هفته آخر آذرماه گروه کوهنوردی آبشار جوانی با حضور 4 ورزشکار به سرپرستی محمد علی مزرعه ای فراهانی به قله دوبرار صعود کردند، 6 نفر از کوهنوردان گروه معراج با سرپرستی سعید کتابی به بریان چال عزیمت کرده و گروه پرواز نیز

به سرپرستی مصطفی اسد با 7 نفر از کوهنوردانش قله دختر رافتح کردند، همچنین یکدروه کلاس کوهنوردی درزمستان و بهمن شناسی با حضور 21 نفر از علاقمندان در ارتفاعات کهار جاده چالوس روستای کلوان زیر نظر بیت اله سیرایی و افشین رمضانی برگزارشد.



6 نفر از کوهنوردان گروه پورا نیز به سرپرستی امامعلی رحیمی دراین هفته فاتح قله آرارات ترکیه شدند.

