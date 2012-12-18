مصرف زغال اخته از تکثیر سلولهای سرطانی پیشگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم پایدار افزود: زغال اخته حاوی مقادیر بالای آهن، کلسیم، اسید فولیک و ویتامینها است.

وی با اشاره به کم کالری بودن زغال اخته، اظهار کرد: مصرف این میوه باعث اضافه وزن نمی شود و می توان آن را به صورت روزانه در برنامه غذایی قرار داد.

این کارشناس مواد غذایی، مصرف زغال اخته را در پیشگیری از ابتلا به تومورهای سرطانی در نوزادان موثر دانست و تصریح کرد: این خواص با مصرف زغال اخته به صورت کامل ایجاد می شود و مصرف عصاره آن به تنهایی موثر نیست.

مبتلایان به دیابت بارداری، هر هفته به پزشک مراجعه کنند

مدیرگروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: زنان مبتلا به دیابت بارداری باید به صورت هفتگی به پزشک مراجعه کنند.

ظفر پریسایی افزود: فشارخون بالا، عفونت ادراری، ابتلا به دیابت باداری در حاملگی های بعدی و نقایص مادرزادی کودک، مهم ترین عوارض دیابت بارداری هستند.

وی با اشاره به دسته بندی مبتلایان به دیابت بارداری، اظهار داشت: دیابت بارداری در برخی از زنان با نشانه هایی مانند احساس تشنگی، تکرر ادرار، افزایش وزن، افزایش اشتها، گیجی، استفراغ و ابتلا به عفونت های مختلف همراه است که این افراد در گروه علامت دار دسته بندی می شوند.

پریسایی افزود: دسته دیگر افراد بدون علامت هستند که غالب مبتلایان بیماری دیابت بارداری را تشکیل داده و این امر لزوم توجه به آزمایش های غربالگری دوران بارداری را ضروری می سازد.

وی رژیم غذایی مناسب، ورزش و در مواردی نیز انسولین درمانی را برای کنترل میزان قند خون مبتلایان به دیابت بارداری موثر دانست و تاکید کرد: افرادی که مبتلا به دیابت بارداری هستند، شش هفته پس از زایمان باید به پزشک مراجعه کرده و شرایط جسمی خود را بررسی کنند.

نحوه نگرش به فرد معتاد باید در جامعه عوض شود

کارشناس بهداشت روان مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد گفت: برای مقابله با مشکل اعتیاد، لازم است به اعتیاد مانند بیماری نگاه کرده و پیش داروی ها و نگرشهای غلط باید کنار گذاشته شود.

حسن پوربابا افزود: تاثیرات منفی اعتیاد بر زندگی خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی افراد، موجب شده است به صورت یک مساله حاد به این مشکل نگریسته شود.

وی بیان داشت: داشتن یک نگرش منطقی به پدیده اعتیاد، موجب می شود توقع درمان و بهبود سریع از فرد وابسته به مواد مخدر نداشته باشیم.

پوربابا با بیان اینکه رفتار پرخاشگرانه نسبت به فرد وابسته به مواد مخدر نادرست است، تصریح کرد: خوشبینی ساده لوحانه نسبت به رفتارهای ناهنجار نیز روند درمان را با کندی مواجه می سازد.

این کارشناس بهداشت روان، اظهار داشت: اگرچه هنوز درمان قطعی برای اعتیاد کشف نشده است، اما وابستگی به مواد مخدر به تدریج در اثر مسائل مختلفی ایجاد شده است که باید در طول زمان و با کمک تیم درمانی، خانواده و جامعه حل شود.

افزایش سن بارداری خطرات زیادی را برای زنان به همراه دارد

کارشناس مامایی مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد، گفت: خطر ابتلا به دیابت، فشارخون، جفت سرراهی، سقط، حاملگی دوقلویی، جداشدن زودرس جفت و سزارین، هم چنین نیاز به حاملگی (IVF)، زنان باردار بالای 35سال را تهدید می کند.

فرناز شجاعی افزود: مناسب ترین زمان بارداری، سنین بین 20 تا 35 سال است، اما بر اساس آمارها، قریب به 10 درصد زنان در سنین بالای 35 سال باردار می شوند.

وی با بیان اینکه نازایی، دیر ازدواج کردن، ازدواج مجدد و برخی دلایل خانوادگی در تاخیر سن بارداری موثر است، اظهار داشت: زنان در سنین بالای 35 سال، باید تبعات احتمالی و خطرناک این اقدام را پذیرفته و برای پیشگیری از آن، جوانب احتیاط را رعایت کنند.

شجاعی افزایش سن مادر را در بروز ناهنجاری های کروموزومی موثر دانست و تصریح کرد: خطر "سندرم داون" یا "منگولیسم" در سنین بالای 30 سال، یک مورد در 109 تولد زنده و در یک زن 20 ساله، این احتمال یک مورد در دو هزار تولد زنده تخمین زده شده است.

این کارشناس مامایی با بیان اینکه در زنان دارای سلامت کامل و بدون مشکلات طبی، میزان عوارض بارداری و جنینی کمتر است، عنوان کرد: بهبود مراقبت های بهداشتی و طبی نیز باعث کاهش خطرات احتمالی می شود.

وی بیان داشت: مادران باردار بالای 35سال می توانند با مراجعه مرتب به پزشک و ماما، داشتن رژیم غذایی مناسب، استراحت کافی، عدم استعمال دخانیات و مصرف اسید فولیک، خطرات را به حداقل برسانند.