شهید گمنام در یزد تشییع شد/ مراسم وداع با شهید امشب در حسینیه آقا

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس عصر سه شنبه از مقابل امامزاده جعفر (ع) یزد تا حسینیه آقا در خیابان انقلاب با حضور پرشور مردم تشییع شد.

پیکر این شهید گمنام یکشنبه شب وارد فرودگاه یزد شد و پس از برگزاری مراسم های مختلف امروز بر روی دستان مردم شهیدپرور یزد تا حسینیه آقا تشییع شد و فردا طی مراسمی به خاک سپرده خواهد شد.

شب گذشته مراسم وداع با شهید در امامزاده جعفر (ع) برگزار شد و امشب نیز بعد از نماز مغرب و عشاء، مراسم وداع با شهید همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه (س) در حسینیه آقا برگزار می‌شود.

پیش از این قرار بود پیکر این شهید گمنام در اداره اطلاعات استان یزد تشییع شود.

استاندار و امام جمعه یزد نیز مراسم بزرگداشتی برای این شهید بزرگوار در چهارشنبه شب، بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد روضه محمدیه (حظیره) برگزار می شود.