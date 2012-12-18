قند با طعم شکر خام/ زمینهای بردسیر در انتظار کشت مجدد چغندر

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه قند بردسیر یکی از محدود واحدهای صنعتی شهرستان بردسیر در استان کرمان است که طی سالهای اخیر عملکردش دچار نوساناتی با نموداری نزولی همراه شده است و هر از گاهی درب این کارخانه باز می شود و بخشی از آن فعال می شود و پس از مدتی بار دیگر تعطیل می شود.

هر چند که صنعت تولید قندر در بسیاری از کارخانه ها به دلیل هزینه بر بودن و استهلاک کارخانه ها با چالشهایی مواجه شده است اما حکایت کارخانه قند بردسیر تکرار مکررات است و هر بار مسئولان مختلف سعی می کنند به گونه ای این کارخانه را سرپا نگه دارند و درنهایت نیز طرحهای با موانع مختلف مواجه می شوند.

سالهای شیرین کارخانه قند

کارخانه قند بردسیر 50 سال قبل تاسیس شد و از آن زمان تا کنون کارخانه قند نماد صنعت بردسیر شد همزمان با آغاز به کار این کارخانه بزرگ قند کشاورزان که پیش از ان به کشتهای بدون پشتوانه روی آورده بودند به کشت چغندر قند روی آوردند و هزاران هکتار زمین کشاورزی به این امر اختصاص یافت.

و در نهایت نیز محصول زمینهای کشاورزی بردسیر روانه کارخانه می شد و طی فرایندی به شکر و در نهایت به محصول نهایی که یکی از با کیفیتترین قندهای ایران بود تبدیل می شد.

اما طی سالهای اخیر کارخانه قند بردسیر با چالشهای مختلف همراه شد و تعطیلی آن برای مدتی موجب شد که دیگر کشاورزان رغبتی به کشت چغندر قند نشان ندهند.

نکته دیگر اینکه دلیل اصلی ساخت کارخانه قند از ابتدا در بردسیر مساعد بودن شرایط آب و هوایی و کیفیت بالای چغندر قند تولید شده در این شهرستان بود.

با این وجود مستهلک شدن کارخانه و در نتیجه بالا رفتن هزینه های تولید موجب شد سهامداران کارخانه به فکر خارج کردن آن از خط تولید بیفتند.

راه حلهای بی اثر/ نسخه تکراری برای کارخانه

در این میان تلاشهای مسئولان استانی و ملی برای راه اندازی مجدد این کارخانه ادامه دارد بطوریکه اگر خبرهای سالهای اخیر این کارخانه را پیگیری کنید بارها از مسئولان اجرایی گرفته تا مسئولان قضایی خبر از بازگشایی مجدد کارخانه قند بردسیر داده اند اما در نهایت همه چیز در این کارخانه به نقطه صفر باز می گردد.



در آخرین خبر نیز بار دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت همان نسخه تکراری را برای درمان این کارخانه پیچید روشی که بارها طی شده اما نتیجه اش چیزی نبوده جز تعطیلی دوباره کارخانه.



داستان از آنجا آغاز شد که نمایندگاه مجلس کرمان در نشستی با وزیر صنعت معدن و تجارت خواستار حل مشکل کارخانه قند بردسیر شدند و وزیر نیز برای چندمین بار تصمیم گرفت راهکاری را ارائه دهد که بارها انجام شد اما کلید باز کردن قفل درب کارخانه قند نبود.



در این روش که بارها در این کارخانه تجربه شده است مسئولان به جای تولید شکر از چغندر قند که زمینه اشتغال هزاران نفر از کشاورزان بردسیری را فراهم می کرد در راه حلی فوری تصمیم می گیرند شکر خام وارداتی را جایگزین چغندر قند کنند.

با استفاده از این روش بخشهای اصلی کارخانه همچنان نا کارآمد می ماند و تنها بخشی از کارخانه فعالیت خود را با تبدیل شکر خام وارداتی به قند انجام می دهد.

اتمام شکر خام و آغاز مجدد مشکلات



این درحالی است که نه تنها بخش اعظم این کارخانه که شامل فرایند تبدیل چغندر به شکر خام است عملا تعطیل می ماند بلکه کشاورزان و بخش حمل و نقل نیز نقش اقتصادی به عنوان فرایند زیر ساختی کارخانه قند را از دست می دهند.



این امر تا کنون چندین بار در کارخانه بردسیر تجربه شده است و هر بار با اتمام شکر خام وارداتی فعالیت موقت کارخانه نیز به تعطیلی مجدد کشیده می شود.

واردات شکر راه حل اساسی نیست/ کشاورزی را باید احیا کرد



محمد اصلانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر اظهارداشت: مشکل کارخانه قند بردسیر به دلیل استهلاک و از رده خارج شدن دستگاهها و خط تولید کارخانه روی داده است و راه حل نهایی نیز تغییر خط تولید است.



وی افزود: از سوی دیگر قند بازار همیشگی خود را نسبت به سالهای ابتدایی آغاز به کار کارخانه ندارد در واقع امروزه قند را در اکثر جوامع جهان به عنوان ماده ای خطرناک برای سلامتی می دانند و استفاده از سایر اقلام از جمله کشمش و خرما را جایگزین کرده اند.



اصلانی ادامه داد: با این وجود کارخانه قند بردسیر به دلیل اهمیتش در اقتصاد خانوارهای بردسیری از اهمیت بالا برخوردار بود که عملا این نقش طی سالهای اخیر از دست رفته است زیرا عملا کشت چغندر قند با تمام تلاشها در منطقه

احیا نشده است.



وی افزود: زمانی کشاورزان به چغندرکاری روی می آورند که خریدار داشته باشند و خریدار اصلی چغندر در کرمان نیز کارخانه قند بردسیر بود که فعالیتش متوقف شده است و در واقع تنها راه احیای مشغل بالا دستی و پائین دستی کارخانه تغییر خط تولید است.



وی ادامه داد: استفاده از شکر خام برای فعالیت کارخانه مسکنی کوتاه مدت است که عده ای را بار دیگر دلگرم می کند و در نهایت بار دیگر بیکار می شوند و این چرخه همچنان ادامه می یابد مگر اینکه شکر خام را بتوانیم وارد کنیم و واردات را نیز ادامه دهیم.

طرح واردات شکر توجیه اقتصادی دارد

در این میان محمد میرحسینی مدیرکارخانه نظر دیگری دارد و آن این است که این طرح میتواند توجیه اقتصادی داشته باشد و بخشی از کارخانه را فعال کند.



وی نیز راه حل نهایی را توجه دادن کشاورزان به تولید مجدد چغندرقند می داند اما به این امر نیز اعتقاد دارد که ابتدا باید اعتماد سازی برای کشت چغندر قند انجام شود.



وی این امر را مستلزم زمان می داند و اینکه کشاورزان ببینند که کارخانه آغاز به کار کرده است.



میرحسینی نیز حیات این کارخانه را به صورت مستقیم با کشت چغندر قند مرتبط می داند.



این اظهارنظرها در حالی صورت می گیرد که تجربه نشان داده است هر بار که کارخانه با شکر وارداتی آغاز به کار کرده است در نهایت پس از اتمام شکر خام تعطیل می شود و به نظر می رسد بهترین تشویق برای کشاورزان پیش خرید محصول نهایی توسط کارخانه می باشد و در این صورت است که کارخانه قند می تواند پس از تغییر خط تولید حیات دوباره خود را آغاز کند.

..............................