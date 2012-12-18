قیمت سفرهای عتبات عالیات کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اخوان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر هزینه های سفر به عتبات بین 700 هزار تومان و یک میلیون و 450 هزار تومان بوده و قیمت های اعلام شده توسط برخی رسانه ها را تکذیب می کنیم.

وی در خصوص متقاضیان سفر برای عتبات گفت: ثبت نام این افراد مانند سال های گذشته به صورت سه ماهه صورت گرفته و اعزام پیش رو نیز از تاریخ 29 آذر تا 27 دی ماه انجام خواهد شد.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به تامین امنیت زائران تصریح کرد: برخی از شرکت امنیتی وظیفه اسکورت زائران را عهده دار بوده و تصمیمات جدیدی نیز برای امنیت مسیر سامرا اتخاذ شده است.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت کشور گفت: بحث کاهش قیمت سفر به عتبات عالیات که از سوی برخی رسانه‌ها اعلام شده صحت ندارد ولی هم‌اکنون با مسئولان کشور عراق در حال رایزنی جهت کاهش این هزینه برای دوره‌های آتی هستیم و در آینده نزدیک نرخ جدید اعلام خواهد شد.

اخوان ادامه داد: مردم از طریق دفاتر رسمی که از سازمان حج و زیارت مجوز دارند برای اعزام به عتبات عالیات اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه اعزام متقاضیان این دوره عتبات عالیات، تا 27 دی‌ماه امسال ادامه خواهد داشت، افزود: نام‌نویسی در سایت پیش ثبت‌نام این دوره عتبات عالیات به نشانیwww.atabat.haj.ir به مدت شش روز از نهم تا چهاردهم آذر‌ماه امسال انجام شد.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت افزود: نتایج قرعه‌کشی این دوره نیز 15 آذر ماه اعلام و بر روی سایت پیش ثبت نام قرار گرفت.

اخوان ادامه داد: علیرغم تذکراتی که سازمان به سفر زوار با کاروان‌های غیرمجاز داده است، همچنان برخی با این روش به عراق سفر می‌کنند که متأسفانه با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. به طور مثال هفته گذشته برخی از هم‌وطنان در قالب سه کاروان هوایی به عراق سفر کرده بودند که به دلیل صادر نشدن روادید، مجبور به بازگشت به کشور شدند.

وی افزود: سازمان تا‌کنون با کاروان‌های غیر مجاز که شناسایی شده‌اند برخورد قاطع داشته و برخی حتی در مرحله دادگاه قرار دارند.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت کشور به هموطنان توصیه کرد: با عنایت به فرا رسیدن ماه صفر و استقبال مردم برای حضور در کربلای معلا، از مردم درخواست داریم با کاروان‌های دارای مجوز از سازمان به این کشور سفر کرده تا از وقوع هر نوع حادثه و مشکلی برایشان ممانعت به عمل آید.

اخوان افزود: علیرغم توصیه مکرر سازمان مبنی بر ثبت نام در کاروان های دارای مجوز ، عده ای بصورت غیر قانونی وارد خاک عراق می شوند بگونه ای که در هفته گذشته 3 مورد در نجف بخاطر ویزای تقلبی دپورت شده اند.

وی تصریح کرد: کاروان های متخلف شناسایی شده و به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.