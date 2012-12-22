اجرای عملیات تارست در منطقه/ شناسایی مسیرهای ترانزیت پیش سازهای مواد مخدر

یوری فدتوف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزه پیش سازها مهمترین عامل تولید مواد مخدر صنعتی و هروئین هستند اما با توجه به اینکه این مواد کاربردهای گوناگونی دارند به صورت قانونی جابجا می شوند ودر برخی کشورها مصرف قانونی دارند.

وی افزود: موضوع پیش سازها را نمی توان جرم تلقی کرد و تنها با مکانیزمهای بین المللی می توان با عدم ترانزیت آن موافقت کرد.

معاون دبیر کل سازمان ملل ادامه داد: بر اساس قانون می توانیم مسیر ترانزیت پیش سازها را رصد کنیم.همسایگان افغانستان نیز باید از ترانزیت پیش سازها به این کشور جلوگیری کنند تا پیش سازها برای تبدیل شدن به هروئین به افغانستان ترانزیت نشوند.

فدتوف از اجرای عملیات بین المللی تارست خبر داد و گفت: عملیات بین المللی تارست به منظور رصد و رهگیری پیش سازها به صورت منطقه ای در حال اجرا است تا از انتقال پیش سازها و تبدیل آن به مواد مخدر صنعتی جلوگیری شود.