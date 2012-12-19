مصرف دوگانه مخدرهای سنتی و صنعتی توسط معتادان/ شناسایی پاتوقهای معتادان

طاها طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیشترین مواد مخدر سنتی در کرمان مصرف می شود اظهار داشت: در کلانشهرها شاهد افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی هستیم و بازار مصرف این مواد شهرهای بزرگ هستند. امروز بیشترین مواد مخدر صنعتی در پایتخت مصرف می شود.

وی با اشاره به اینکه برخی معتادان مصرف دوگانه دارند، تاکید کرد: برخی معتادان هم ماده مخدر شیشه و هم تریاک مصرف می کنند که این موضوع یک پدیده نوظهور است. این گونه معتادان پروسه درمان را بسیار سخت می کنند و درمان آنها بسیار دشوار است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه سکونتگاهها و پاتوق معتادان در پایتخت به زودی شناسایی و با آنها برخورد می شود، افزود: تمام تلاش خود را می کنیم تا در تهران نیز همانند سایر استانها تلاش بیشتری درعرصه مبارزه با مواد مخدر کنیم تا عقب ماندگی سالهای اخیر جبران شود. دراین زمینه طرحهای ویژه ای برای برخورد با معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر و انهدام پاتوقهای آنها داریم.

وی درباره فعالیت مرکز درمانی ماده مخدر شیشه گفت: خوشبختانه این مرکز تا کنون موفق عمل کرده اند و امیدواریم در سایر استانها نیز راه اندازی شوند.