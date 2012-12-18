70 طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصویب شد

محمد حسن کائیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سالجاری 70 طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به تعداد طرح های تحقیقاتی تصویب شده دانشگاه علوم پزشکی در سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته نیز 82 طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان به تصویب رسیده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به تالیف کتاب توسط کمیته تالیف این دانشگاه عنوان کرد: طی سالجاری چهار عنوان کتاب توسط کمیته تالیف دانشگاه علوم پزشکی تالیف و منتشر شده است.

کائیدی به چاپ 55 مقاله به زبان انگلیشی در مجلات معتبر دنیا توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اشاره کرد و بیان داشت: از این تعداد مقاله بیش از 35 مقاله "آی اس آی" بوده است.

وی همچنین از چاپ 58 مقاله به زبان فارسی در مجلات معتبر داخلی و ارائه 17 مقاله در سمینارهای بین المللی و خارج از کشور توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد.