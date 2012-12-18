تایید مرگ طالبانی توسط برخی رسانه های عربی و تکذیب توسط برخی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که پیش از این شبکه لبنانی المیادین و برخی رسانه های عراقی از جمله السومریه از درگذشت جلال طالبانی خبر داده بودند، لحظاتی پیش، شبکه اسکای نیوز عربی و شبکه العربیه این خبر را تکذیب کردند.



شبکه اسکای نیوز در خبری فوری گزارش داد دفتر رئیس جمهوری عراق، خبر درگذشت جلال طالبانی را تکذیب کرد.



شبکه العربیه نیز به نقل از هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق، خبر مرگ طالبانی را تکذیب کرده است.



جلال طالبانی بر اثر سکته مغزی به بیمارستان منتقل شده بود که در پی آن، ناظم دباغ نماینده منطقه کردستان عراق در ایران در گفتگو با مهر اعلام کرده بود حال طالبانی رو به بهبودی است.