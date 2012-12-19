مشخص شدن کدهای زائران فارس به حج عمره

محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دارندگان اولویت های یک تا 280 بانک ملت که در ثبت نام عمومی سال 1387 شرکت کرده و کارت ثبت نام دارای اعتبار را در دست دارند می توانند از صبح پنجشنبه به دفاتر و شرکتهای زیارتی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: گروههای اول در دهه اول ربیع اول حدودا از 25 دی ماه لغایت دهه سوم جمادی الثانی برابر با 10 اردیبهشت اعزام می شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت فارس بیان کرد: در صورت مراجعه نکردن افراد و مشخص شدن تعداد افراد انصرافی بعد از یک هفته سری جدید اولویت ها اعلام می شود.