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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۱۷

آزاد به مهر خبر داد:

مشخص شدن کدهای زائران فارس به حج عمره

مشخص شدن کدهای زائران فارس به حج عمره

شیراز- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حج و زیارت فارس گفت: کدهای زائران فارس برای سفر معنوی حج عمره مشخص شد.

محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دارندگان اولویت های یک تا 280 بانک ملت که در ثبت نام عمومی سال 1387 شرکت کرده و کارت ثبت نام دارای اعتبار را در دست دارند می توانند از صبح پنجشنبه به دفاتر و شرکتهای زیارتی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: گروههای اول در دهه اول ربیع اول حدودا از 25 دی ماه  لغایت دهه سوم جمادی الثانی برابر با 10 اردیبهشت اعزام می شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت فارس بیان کرد: در صورت مراجعه نکردن افراد و مشخص شدن تعداد افراد انصرافی بعد از یک هفته سری جدید اولویت ها اعلام می شود.

کد مطلب 1769807

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