ایستایی و کارایی محورهای اساسی نوسازی مدارس کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، باقر مسلمی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل نوسازی مدارس گلستان گفت: در صورتی که تصمیمات مدیریتی از یک ذهن خوب پرورش یافته و آشنا به مسائل و مشکلات و یک انسان متعهد خارج شود، قطعا در اجرا اثرات مطلوب و محصول مثبتی خواهد داشت.
مسلمی گفت : تصمیماتی که از ذهن متعهد و خوب پرورش یافته خارج نشود دستگاه، کشور و مردم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی افزود: در نظام فکری اسلامی، بینش مدیریتی از اعتقادات دینی سرچشمه گرفته و هر مدیری در هر سازمان یا ارگانی در حقیقت ادامه مدیریت خالق هستی است.
مسلمی تصریح کرد: با این ویژگی ها مسئولیت ها را می توان یک امانت از سوی خدا دانست، کسانی که بر مسند مدیریتی قرار میگیرند باید با بکارگیری همه تدبیرها و نثار جان خویش از آن محافظت کنند.
وی اذعان داشت: جبهه حق و باطل و همه مردم برای رسیدن به هدف خود نیاز به برنامهریزی دارند، دنیای استکبار که در راس آن آمریکا قرار دارد نیز برای رسیدن به اهداف خود دهکده جهانی را مطرح میکند و در راستای آن گام برمیدارد.
مسلمی ادامه داد: در نظام اسلامی برای مدیر ویژگی های خاص و عامی در نظر گرفته شده است، یکی از این ویژگی های آگاهی مدیر به وظایف خویش است.
وی تاکید کرد: شناخت مشکلات و ریشهیابی آن، دانش و بینش کافی، اراده راسخ و عزم جدی در حل مشکلات، انعطاف پذیری و ایجاد تعادل در مجموعه، داشتن حسن نیت از ویژگیهای عمومی یک مدیر است.
معاون توسعه سازمان نوسازی مدارس کشور اظهار داشت: علاوه بر ویژگیهای عمومی، یک مدیر باید سواد فنی کافی، شناخت مسائل فنی، دستورالعملها و مقررات قانون نظام فنی و مهندسی کشور و دنیا را داشته دباشد تا به عنوان یک مدیر موفق بتواند به خوبی عمل کند.
مسلمی خاطرنشان کرد: اهمیت مدیریت خصوصا در محیطهایی که به نظام مقدس تعلیم و تربیت ارتباط دارند حائز اهمیت بیشتری است چرا که شکلدهی ذهن و اندیشههای نونهالان کشور در دست این نظام است.
وی اضافه کرد: اگر در محیطی سالم با دیدی وسیع و شناختی کامل زمینههای رشد اندیشههای ناب، سالم و مستعد را فراهم کنیم آینده، استقلال، عزت و اقتدار کشور را تضمین خواهیم کرد.
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