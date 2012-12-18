ایستایی و کارایی محورهای اساسی نوسازی مدارس کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، باقر مسلمی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل نوسازی مدارس گلستان گفت: در صورتی که تصمیمات مدیریتی از یک ذهن خوب پرورش یافته و آشنا به مسائل و مشکلات و یک انسان متعهد خارج شود، قطعا در اجرا اثرات مطلوب و محصول مثبتی خواهد داشت.

مسلمی گفت : تصمیماتی که از ذهن متعهد و خوب پرورش یافته خارج نشود دستگاه، کشور و مردم را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی افزود: در نظام فکری اسلامی، بینش مدیریتی از اعتقادات دینی سرچشمه گرفته و هر مدیری در هر سازمان یا ارگانی در حقیقت ادامه مدیریت خالق هستی است.

مسلمی تصریح کرد: با این ویژگی ها مسئولیت ها را می توان یک امانت از سوی خدا دانست، کسانی که بر مسند مدیریتی قرار می‎گیرند باید با بکارگیری همه تدبیرها و نثار جان خویش از آن محافظت کنند.

وی اذعان داشت: جبهه حق و باطل و همه مردم برای رسیدن به هدف خود نیاز به برنامه‎ریزی دارند، دنیای استکبار که در راس آن آمریکا قرار دارد نیز برای رسیدن به اهداف خود دهکده جهانی را مطرح می‎کند و در راستای آن گام برمی‎دارد.

مسلمی ادامه داد: در نظام اسلامی برای مدیر ویژگی های خاص و عامی در نظر گرفته شده است، یکی از این ویژگی های آگاهی مدیر به وظایف خویش است.

وی تاکید کرد: شناخت مشکلات و ریشه‎یابی آن، دانش و بینش کافی، اراده راسخ و عزم جدی در حل مشکلات، انعطاف پذیری و ایجاد تعادل در مجموعه، داشتن حسن نیت از ویژگی‎های عمومی یک مدیر است.

معاون توسعه سازمان نوسازی مدارس کشور اظهار داشت: علاوه بر ویژگی‎های عمومی، یک مدیر باید سواد فنی کافی، شناخت مسائل فنی، دستورالعمل‎ها و مقررات قانون نظام فنی و مهندسی کشور و دنیا را داشته دباشد تا به عنوان یک مدیر موفق بتواند به خوبی عمل کند.

مسلمی خاطرنشان کرد: اهمیت مدیریت خصوصا در محیط‎هایی که به نظام مقدس تعلیم و تربیت ارتباط دارند حائز اهمیت بیشتری است چرا که شکل‎دهی ذهن و اندیشه‎های نونهالان کشور در دست این نظام است.

وی اضافه کرد: اگر در محیطی سالم با دیدی وسیع و شناختی کامل زمینه‎های رشد اندیشه‎های ناب، سالم و مستعد را فراهم کنیم آینده، استقلال، عزت و اقتدار کشور را تضمین خواهیم کرد.