فرماندار لنگرود از یک جانباز قطع نخاعی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی با حضور در خانه " حبیب درخشان " که از ناحیه گردن دچار ضایعه نخاعی شده، عیادت کرد.

فرماندار شهرستان لنگرود در این دیدار گفت: امنیت و اقتدارامروز ایران اسلامی مرهون رشادت ها و ایثارگری های شهدا و جانبازان است.

کمال محمد بیگی افزود: شهدا با نثار خون خود، نظام جمهوری اسلامی ایران را بیمه کردند و نقش جانبازان و ایثارگران نیز در اقتدار بخشی به نظام کمتر از شهدای گرانقدر نیست.

وی با تقدیر از صبر و استقامت خانواده های ایثارگران و جانبازان اظهار داشت: خانواده ایثارگران به ویژه همسران جانبازان، افراد گمنامی هستند که با صبر و دعای آنها ایران اسلامی توانست اقتدار خود را در جهان به اثبات برساند.

فرماندار لنگرود ادامه داد: خدمت به ایثارگران و خانواده آنان فقط وظیفه بنیاد شهید و امور ایثار گران نیست بلکه تمامی دستگاههای اجرایی باید در چهار چوب قوانین به ایثارگران خدمت کنند.