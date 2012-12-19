بهره برداری از دفتر مشترک هیئت های ورزشی شیراز

حسام زارع مهذبیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: راه اندازی این مجموعه در راستای جلوگیری از سردرگمی مخاطبین هیئت های ورزشی شیراز، دسترسی آسان مردم به مسئولان هیئت ها، صرفه جویی در هزینه های دفاتر هیئت های ورزشی و تعامل بیشتر هیئت های ورزشی با یکدیگر است.

وی ادامه داد: در این مکان سالن اجتماعات یکصد نفری و دفتر مشترک هیئتهای ورزشی شهر شیراز که از سالها قبل به منظور استقرار آنها در یک محل مشترک پیش بینی شده بود تجهیز و راه اندازی شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شیراز اضافه کرد: هیئت های ورزشی شیراز از ده سال قبل تاکنون فعالیت های خود را آغاز کرده اند به طوری که هم اکنون 45 هیئت ورزشی سازماندهی شده و با هماهنگی هیئت های ورزشی فارس در حال خدمات رسانی به ورزش این شهرستان هستند.

زارع مهذبیه همچنین تاکید کرد: ساماندهی هیئت های ورزشی شهرستان شیراز از اولویت اصلی برنامه های اداره ورزش و جوانان شیراز است که در همین راستا کار گروه هم اندیشی اداره ورزش و جوانان شیراز و هیئت های ورزشی تشکیل شده است.

وی یادآورشد: کارگروه هم اندیشی ورزشی شهرستان شیراز،وظیفه ارزیابی عملکرد، تکمیل سازمان هیئت های ورزشی و رفع موانع را برعهده دارد و روزانه عملکرد هیئت های ورزشی شیراز را مورد ارزیابی قرار می دهد.