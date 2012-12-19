  1. عناوین کل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۱۸

زارع مهذبیه به مهر خبرداد:

بهره برداری از دفتر مشترک هیئت های ورزشی شیراز

بهره برداری از دفتر مشترک هیئت های ورزشی شیراز

شیراز- خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شیراز گفت:دفتر مشترک هیئت های ورزشی شیراز در ورزشگاه حافظیه در راستای ایجاد زمینه لازم برای توسعه ورزش شهرستان شیراز به بهره برداری رسید.

حسام زارع مهذبیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: راه اندازی این مجموعه در راستای جلوگیری از سردرگمی مخاطبین هیئت های ورزشی شیراز، دسترسی آسان مردم به مسئولان هیئت ها، صرفه جویی در هزینه های دفاتر هیئت های ورزشی و تعامل بیشتر هیئت های ورزشی با یکدیگر است.

وی ادامه داد: در این مکان سالن اجتماعات یکصد نفری و دفتر مشترک هیئتهای ورزشی شهر شیراز که از سالها قبل به منظور استقرار آنها در یک محل مشترک پیش بینی شده بود تجهیز و راه اندازی شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شیراز اضافه کرد: هیئت های ورزشی شیراز از ده سال قبل تاکنون فعالیت های خود را آغاز کرده اند  به طوری که هم اکنون 45 هیئت ورزشی سازماندهی شده و با هماهنگی هیئت های ورزشی فارس در حال خدمات رسانی به ورزش این شهرستان هستند.

زارع مهذبیه همچنین تاکید کرد: ساماندهی هیئت های ورزشی شهرستان شیراز از اولویت اصلی برنامه های اداره ورزش و جوانان شیراز است که در همین راستا  کار گروه هم اندیشی اداره ورزش و جوانان شیراز و هیئت های ورزشی تشکیل شده است.

وی یادآورشد: کارگروه هم اندیشی ورزشی شهرستان شیراز،وظیفه ارزیابی عملکرد، تکمیل سازمان هیئت های ورزشی و رفع موانع را برعهده دارد و روزانه عملکرد هیئت های ورزشی شیراز را مورد ارزیابی قرار می دهد.

کد مطلب 1769816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید