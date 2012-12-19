حوزه هنری به ما بدهی ندارد/ 70درصد سینماها برای "کلاه قرمزی" بدهکارند

حمید مدرسی درباره بدهی سینماداران به خبرنگار مهر گفت:اکثر سینماها به تهیه کنندگان بدهکار هستند. حدود 70درصد سینماداران سر فیلم "کلاه قرمزی و بچه نه نه" به ما بدهکار هستند. شهرداری هم جز مراکزی است که هنوز بدهی خود را پرداخت نکرده است و فقط حوزه هنری توسط تعاملی که من شخصا با آنها داشتم، پول خود را پرداخت کرده است.

وی افزود: جالب است پس از گذشت چهار ماه از فروش فیلم، سینمادارن برای پرداخت مبالغ چکهای طولانی مدت به من می‌دهند! به همین دلیل ما این موضوع را با شورای صنفی نمایش مطرح کردیم و آنها پیگیر موضوع هستند. طبق قانون باید سینماداران 15 روز بعد از فروش بدهی خود را پرداخت کنند. اما پس از گذشت چند ماه باز هم عنوان می کنند که ندارند.

این تهیه کننده سینما ادامه داد:عده ای از این شرایط سواستفاده می کنند و می گویند ما مشکل مالی داریم. یا در حال ساخت و بازسازی سینما هستیم. این موضوع به من تهیه کننده هیچ ارتباطی ندارد. باور کنید این کار آنها غیرشرعی و حرام است. من خبر دارم که عده ای از آنها پول خود را در بانک می گذارند و بهره می گیرند.

وی تاکید کرد: در صورتی که من یک تهیه کننده بخش خصوصی هستم و روی پول فروش فیلمم سرمایه گذاری و از این همین طریق پروداکشن فیلم بعدی را شروع کرده ام. اما با توجه به وقفه ای که در پرداخت این مبالغ افتاده است، کارهای ما نیز انجام نمی شود.

مدرسی افزود:زمانی که فیلم "کلاه قرمزی" اکران شد با توجه به فروش خوبی که داشت بیشتر سینماداران عنوان کردند که ما از این طریق بدهی های خود و حقوق کارکنان را پرداخت کردیم. پس حالا باید بدهی ما را هم پرداخت کنند. سینمایی است که 300 میلیون با فروش فیلم پول به دست آورده است پس چرا تصمیم ندارد بدهی خود را بدهد و حرف از چک های طولانی مدت می زند.

این تهیه کننده ادامه داد:پول من به عنوان یک تهیه کننده خصوصی در چرخه است و با فروش هر فیلمی شرایط ساخت اثر بعدی را فراهم می کنیم. اما این موضوع باعث شده که تولید فیلم بعدی عقب بیافتد. پخش کننده فیلم، فیلمیران دنبال گرفتن این مبالغ است. البته آنها نیز می گویند که برخی سینماها از قبل بدهی داشتند و هنوز نپرداخته اند. من این موضوع را تا حل نکنم کنار نمی روم.

وی در ادامه گفت: "کلاه قرمزی" در سینما ماندانا که متعلق به اشرفی رئیس انجمن سینماداران است، 290 میلیون تومان فروش کرده است. اما تا این لحظه وی یک ریال هم به من نداده است. این هم وضعیت رئیس انجمن است. در هرصورت باید به این وضعیت رسیدگی شود.