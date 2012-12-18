به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد فرخ فال قبل از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به کمبود بودجه در حوزه گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی پیش آمده بودجه حوزه نیز به یک چهارم کاهش یافته که کفاف بخشی از نیازها را می‌دهد.



وی با بیان اینکه حوزه تلاش می‌کند تا این کمبود را به فرصت تبدیل کند، اظهار داشت: حوزه همان طور که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید است، باید مستقل باشد لذا باید با برنامه ریزی مالی این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.



مدیر حوزه علمیه قم بیان داشت: وجوهات شرعی به تاکید مراجع و رهبر معظم انقلاب اسلامی صرفا برای شهریه است لذا باید با قناعت از این مشکلات عبور کنیم.



اگر پژوهش از حوزه گرفته شود آسیب به همراه دارد



وی با اشاره به تاثیرپذیری بخش پژوهش از وضعیت بودجه در حوزه تصریح کرد: پژوهش جزء لاینفک مباحث حوزه است و امروز شاهد انتشار ده ها نشریه پژوهشی و علمی در حوزه هستیم و حوزه با قناعت و تدبیر به روند پژوهشی ادامه می‌دهد زیرا اگر پژوهش از حوزه گرفته شود آسیب به همراه دارد.



حجت الاسلام فرخ فال با بیان اینکه کسانی مانند مرحوم مجلسی و علامه طباطبایی و دیگران از اسوه های علمی و پژوهشی در حوزه هستند و آثار ماندگاری برای پژوهشگران بر جای نهاده اند تصریح کرد: این موضوع بیانگر اهمیت پژوهش و تلاش بی وقفه عالمان دین در عرصه های علمی است.



وی با بیان اینکه علما و مراجع نسبت به امورات دینی حساسیت داشته اند بیان داشت: روحانیت و حوزه مسئولیت هدایت مردم را که تداوم نقش ائمه و پیامبر(ص) است بر عهده دارند.



مسایل علمی و پژوهشی در حوزه با محوریت بزرگان صورت می‌گیرد



مدیر حوزه علمیه قم با بیان اینکه مراجع نایبان عام امام عصر(عج) هستند اضافه کرد: نقش مراجع و ولی فقیه محوری است و مسایل علمی و پژوهشی در حوزه با محوریت بزرگان صورت می گیرد.



وی با استناد به برخی آیات قرآن مبنی بر رسالت روحانیت برای تفقه در دین بیان داشت: هدف از تفقه در دین رسیدن به درجات علمی به خصوص اجتهاد است لذا پژوهش موضوعی ضروری برای حوزه های علمیه است.



حجت الاسلام فرخ فال با بیان اینکه عنصر پژوهش از سطوح مختلف حوزه علمیه قابل حذف نیست، اظهار داشت: یکی از ثمرات پژوهش در حوزه‌های علمیه تالیف بیش از 150 نشریه علمی و پژوهشی و برگزاری کارگاه های متعدد است.