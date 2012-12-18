راهداران و پلیس ارکان امنیت و ایمنی جاده ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی بعد از ظهر سه شنبه در شورای حمل و نقل استان گفت: راهداران و پلیس راه با حضور به موقع و شناسایی شرایط بحرانی جاده ها از وقوع حوادث ناگوار جاده ای و کاهش تصادفات و سوانح جلوگیری می کنند.

وی در پایان با تأکید بر نقش حساس این دو سازمان در ارائه خدمات زمستانه خاطر نشان کرد: این دو سازمان با توجه به شرایط آب و هوایی زمستان امسال و فراهم سازی تمهیدات خاص لازم است نهایت اهتمام خود را در اجرای هر چه بهتر وظایف و نیل به اهداف مذکور به کار بندند.

فرمانده پلیس راه فرماندهی انتظامی گلستان با تأکید بر تلاش سازمان ها و نهادهای مرتبط در راستای اصلاح فرهنگ رانندگی گفت: ارتقای فرهنگ ترافیک نیازمند برنامه های بلند مدت است.

سرهنگ علیرضا قدمی گفت: اصلاح فرهنگ رانندگی امر واجبی است که به برنامه بلند مدت و مشترک از سوی راه و شهرسازی پلیس راه و دیگر دستگاه های ذیصلاح نیازمند است.



وی ارتقای فرهنگ ترافیکی را از برنامه های مهم و در دست اجرای پلیس راه عنوان کرد و گفت: در همین راستا همایش موتورسیکلت سواران قانونمند با همکاری دهیاری ها در روستاهای استان برگزار و ضمن ارائه آموزش های لازم به راکبان موتورسیکلت ها نیز کلاه ایمنی رایگان اهدا می شود.



فرمانده پلیس راه فرماندهی انتظامی گلستان در ادامه به اجرای طرح زمستانه پلیس راه اشاره کرد و بیان داشت: تیم های سیار و گشت پلیس راه با هدف افزایش ایمنی راه ها به خصوص گردنه های برف گیر استان حضوری فعال خواهند داشت.