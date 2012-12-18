900 میلیون ریال در شهرستان سنقر به عتبات عالیات کمک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شمس الله برقراری ظهر سه شنبه در جلسه بررسی فعالیت های ستاد شهرستان سنقر که با حضور نمایندگان ستاد عتبات عالیات استان در امور شهرستان ها برگزار شد گفت: توسط خیرین شهرستان سنقر علاوه بر کمک های نقدی 12 عدد انواع سکه طلا، بیش از یک کیلوگرم طلا و 55 عدد خشت طلا برای بازسازی عتبات عالیات جمع آوری و تحویل شده است.

وی افزود: تعداد 15 پایگاه ثابت مردمی در سطح شهر و روستاها برای جذب کمک های مردمی فعال است.

امام جمعه سنقروکلیایی گفت: در این راستا 21 نفر از نیروهای متخصص در رشته های مختلف ساختمان سازی و طرح های عمرانی برای بازسازی عتبات عالیات از طریق ستاد به کربلای معلی اعزام شده اند.

غلامرضا حیدری فرماندار سنقروکلیایی نیز ضمن تقدیر از مردم شهرستان دارالمومنین سنقروکلیایی از اعضای ستاد که با برگزاری جلسات مستمر و پیگیری امور نسبت به جمع آوری نذورات تلاش می کنند قدردانی کرد.

حجت الاسلام برقراری: چادر محدودیت نیست بلکه مصونیت است

امام جمعه سنقروکلیایی اهمیت آگاه سازی دختران جوان در خصوص رعایت حجاب و عفاف را مورد تاکید قرار داد و گفت: چادر برای زن محدودیت نیست بلکه مصونیت است.

حجت الاسلام 'شمس الله برقراری' ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهر ستان سنقر گفت: دانستن حق یک جوان است و باید در خصوص آثار و برکات رعایت حجاب و عفاف آگاه سازی شود.

وی از برگزاری جشن چادر گذاری در مدارس راهنمایی دخترانه در شهرستان سنقروکلیایی خبر داد.

در ادامه فرماندار سنقروکلیایی با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاریخی نهم دی ماه، لزوم اطلاع رسانی و آگاه کردن دانش آموزان در خصوص فتنه سال 88 و روز بصیرت را مورد تاکید قرار داد.

'غلامرضا حیدری' سواد آموزی را از تاکیدات و اعتقادات دینی ما دانست و تلاش برای ریشه کنی صددرصدی بیسوادی را مورد تاکید قرار داد.

برگزاری جلسات آسیب های اجتماعی برای اولیا دانش آموزان در راستای اهمیت عفاف و حجاب، برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع عفاف و حجاب در مدارس، برپایی جشن چادر گذاری در مدارس راهنمایی دخترانه، برگزاری جلسه هماهنگی برای حضور دانش آموزان در مراسم نه دی و پیگیری برای تهیه زمین برای احداث دبیرستان در شهرک شهدا شهرستان سنقر از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

