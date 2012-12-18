400 کمپ شبانه روزی ترک اعتیاد در کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فضلالله اتابک بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد ۳۰ مرکز اقامتی ترک اعتیاد در یاسوج قرار دارد که روزانه تعداد زیادی از معتادان برای درمان سریع به این مراکز مراجعه میکنند.
وی بیان داشت: در این مراکز، خدماتی از جمله سمزدایی، ترک اعتیاد و دارو درمانی ارائه میشود.
اتابک آب درمانی، گفتار درمانی و کلاسهای روانشناسی را ازجمله فعالیتهای این مراکز عنوان کرد و افزود: برای ترک اعتیاد، اولین قدم عزم و اراده فرد معتاد است.
مدیرکل بهزیستی استان اظهار داشت: فرد معتاد در این مراکز با دریافت مشاورههای مختلف درمانی و روانی و استفاده از روشهای استاندارد ترک اعتیاد، بدون آسیب جسمی و روحی، می تواند مصرف مواد مخدر را برای همیشه ترک کند.
اتابک کمک به مراکز ترک اعتیاد و اشتغالزایی همراه با مساعدت در باز توانی مددجویان را از مهمترین سیاستهای بهزیستی استان عنوان کرد.
وی افزود: همه دستگاههای اجرایی باید در ارتقای سطح زندگی، آگاه سازی و پیشگیری از آسیبهای اعتیاد همکاری و تعامل داشته باشند.
مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه اعتیاد یک بیماری است و جامعه نیز باید فرد معتاد را به عنوان یک بیمار بپذیرد، اظهار داشت: تغییر نحوه نگرش جامعه به یک فرد معتاد راه را برای بهبود و ترک هموار کرده و گراش فرد معتاد بعد از ترک به سمت مواد مخدر کم می شود.
اتابک تصریح کرد: ترک اعتیاد یک فرد نیازمند همکاری خود فرد، خانواده و جامعه است.
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