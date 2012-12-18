بازدید از 11 نانوایی دوگانه سوز در شهرستان شفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانپور افزود: این نانوایی های قبلا برای دوگانه سوز کردن واحدهای خود تسهیلات دریافت کرده بودند.

وی اظهارداشت: در شفت 73 نانوایی با سوخت گازوئیل فعالیت داشته که بیشتر در روستاهای این شهرستان هستند و بقیه از گاز شهری استفاده می کنند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شفت گفت: تاکنون از نانوایی های که با گاز شهری فعالیت می کنند تعداد 11 واحد به تجهیزات دو گانه سوز مجهز شده اند.

بازرسی از 52 واحد صنفی آستانه اشرفیه در راستای طرح نظارتی شب یلدا

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آستانه اشرفیه گفت: با هدف نظارت بر عرضه کالاهای پر مصرف در آستانه شب یلدا بویژه آجیل، شیرینی جات و برخی میوه ها، بازرسان این اداره از 52 واحد صنفی در این شهرستان بازرسی بعمل آمد.

عزیز پرسری افزود: در نتیجه این بازرسی ها 16 واحد متخلف شناسایی و با تشکیل پرونده برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: تخلفات این واحدها بیشتر شامل گرانفروشی و عدم صدور فاکتور بوده و ارزش ریالی پرونده های متشکله در این زمینه بیش از 9 میلیون ریال است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آستانه اشرفیه همچنین از تداوم بازرسی از واحدهای عرضه کننده کالاهای ویژه شب یلدا در این شهرستان تا 30 آبان ماه خبر داد.

فروش اوراق مشارکت طرح ‌های عمرانی رشت

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر رشت از فروش اوراق مشارکت طرح ‌های عمرانی این شهر در شهرداری رشت خبر داد.

موسی ناصح گفت: فروش اوراق مشارکت در برخی طرح های عمرانی بررسی شده و شهرداری رشت در نظر دارد از توان مالی شهروندان در اتمام طرح ‌های کلان خود بهره گیرد.

وی از صدور پروانه ساختمانی به بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد: پس از یک مکانیزم آموزشی، صدور پروانه ساختمانی را به بخش خصوصی واگذار کند.

دستگیری 2 جاعل اصفهانی در رودبار

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار گفت: دو جاعل اصفهانی قبل از رسیدن به مقصد در ایستگاه بازرسی شهر منجیل دستگیر شدند.

سرهنگ سید رسول صمدی افزود: ماموران این ایستگاه در هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو پژو 405 با دو سرنشین اهل اصفهان که از مسیر جنوب به شمال در حرکت بودند، مشکوک و نسبت به توقف و بازرسی از این خودرو، سرنشین و راننده آن اقدام کردند.

وی اظهارداشت: در بازرسی از خودرو، دو قوطی افشانه دفاع شخصی، یک دستگاه شوکر و یک عدد کیف حاوی تعدادی مهر شرکت‌ ها که در خودرو جاسازی شده بود را کشف و ضبط کرده و راننده و سرنشین خودرو را دستگیر می کنند.

فرمانده انتظامی رودبار ادامه داد: متهمان دستگیر شده در سیر تحقیقات پلیسی اعتراف کردند که در امر جعل اسناد فعالیت دارند. به گفته وی، متهمان دستگیر شده با قرار صادره مقام قضایی روانه زندان شدند.

آغاز تحقیقات گسترده روی زخم ریشه بوته چای

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چای کشور از آغاز تحقیقات گسترده روی زخم ریشه بوته چای خبر داد و گفت: بزودی نتایج به دست آمده از این تحقیقات به طور گسترده اطلاع‌ رسانی می‌ شود.

فاضل پورحقگو " نماتد مولد زخم ریشه چای " را مهمترین عامل خسارت‌‌ زای باغ ‌‌های چای شمال کشور نامید و افزود: سطح زیادی از باغ‌ های چای آلوده به این نماتد است و گیاه چای میزبان اصلی این نماتد بوده و در ایران تاکنون تنها از روی این گیاه گزارش شده‌ است.

وی اظهارداشت: مطالعه آفات، بیماری ‌ها، علف ‌های هرز و دیگر عواملی که به نحوی در کاهش محصول چای دخالت دارند و روش‌ های مناسب برای مدیریت مبارزه با آنها به ویژه بیماری " نماتد مولد زخم ریشه چای " و گسترش مبارزه بیولوژیک علیه شپشک‌ ‌های آرد آلود چای با استفاده از کفشدوزک شکاری کریپتولموس نیز از دیگر اهداف مرکز چای است.