417 پروژه نوسازی مدارس طی پنج سال در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شیرزاد بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل جدید سازمان نوسازی مدارس گفت: 54 درصد این پروژه ها تخریب و بازسازی، 23 درصد مقاوم سازی و 23 درصد نیز پروژه های استانی بوده است.

شیرزاد ادامه داد: از بین این پروژه ها 15 درصد مشارکتی و 85 درصد دولتی انجام شده است، در این مدت اعتبار سازمان نوسازی مدارس نیز 201 میلیارد تومان بوده است که تا کنون 157 میلیارد تومان اختصاص یافته است و بیشترین تخصیص نیز در سال 90 بوده است.

وی تصریح کرد: از آغاز طرح نوسازی و مقاوم سازی مدارس، چهار هزار و 354 کلاس مدارس استان تخریب، یک هزار و 603 کلاس بازسازی و 751 کلاس را مقاوم سازی کرده ایم.

شیرزاد اذعان داشت: مجموع اعتبارات تخریب و بازسازی در استان 114 میلیارد تومان بوده است، سرانه زیر بنای دانش اموزی در استان در سال 90-91 در کشور 4.56 متر است که در استان نیز نزدیک به همین رقم است امسال به میزان 0.33 متر افزایش این سرانه را داشتیم که متوسط کشوری 0.15 متر بوده است.

وی تصریح کرد: در سال 88 در بخش سازه رتبه 1، تاسیسات مکانیکی رتبه 8 ، معماری سازه رتبه 1 را کسب کرده ایم و در جشنواره شهید رجایی سال جدید نیز رتبه برتر را کسب کرده ایم.

در ادامه عماد مخدومی مدیر کل جدید نوسازی مدارس استان گفت: ظرف چند سال اخیر کارهای بزرگی در این سازمان انجام شده است که برخی بی نظیر بوده است.

وی افزود: اگر همکاری آموزش و پرورش نبود این موفقیت ها حاصل نمی شد ، امیدواریم تا بتوانیم فضاهایی مستحکم و مناسب برای فرزندان این مرز و بوم ایجاد کنیم.