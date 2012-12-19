  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۸:۵۴

رئیس دانشگاه:

برنامه 14 سال آینده دانشگاه خواجه نصیر تدوین شد

برنامه 14 سال آینده دانشگاه خواجه نصیر تدوین شد

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از تدوین سند چشم انداز دانشگاه خبر داد و گفت: برنامه 14 سال آینده دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی مصوب شد.

دکتر مجید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از 13 سال، برنامه سند چشم انداز دانشگاه به تصویب شورا و هیات امنای دانشگاه رسید و برنامه 14 سال آینده دانشگاه خواجه نصیر مصوب شد.

وی افزود: براساس آن تعداد دانشکده‌های دانشگاه از 8 دانشکده به 15 دانشکده و تعداد دانشجویان، اساتید قطبهای علمی و پژوهشکده های دانشگاه افزایش یافته و درآمد زایی و فعالیت‌های پژوهشی آن براساس این برنامه چند برابر خواهد شد.
 
رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با بیان اینکه دانشگاه براساس این برنامه در تمام ابعاد رشد خواهد داشت، افزود: براساس این برنامه تعداد اساتید دانشگاه طی 14 سال آینده به یک هزار و 500 نفر خواهد رسید در حال حاضر دانشگاه خواجه نصیر حدود 260 عضو هیات علمی دارد.
کد مطلب 1769845

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