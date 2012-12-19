برنامه 14 سال آینده دانشگاه خواجه نصیر تدوین شد

دکتر مجید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از 13 سال، برنامه سند چشم انداز دانشگاه به تصویب شورا و هیات امنای دانشگاه رسید و برنامه 14 سال آینده دانشگاه خواجه نصیر مصوب شد.

وی افزود: براساس آن تعداد دانشکده‌های دانشگاه از 8 دانشکده به 15 دانشکده و تعداد دانشجویان، اساتید قطبهای علمی و پژوهشکده های دانشگاه افزایش یافته و درآمد زایی و فعالیت‌های پژوهشی آن براساس این برنامه چند برابر خواهد شد.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با بیان اینکه دانشگاه براساس این برنامه در تمام ابعاد رشد خواهد داشت، افزود: براساس این برنامه تعداد اساتید دانشگاه طی 14 سال آینده به یک هزار و 500 نفر خواهد رسید در حال حاضر دانشگاه خواجه نصیر حدود 260 عضو هیات علمی دارد.