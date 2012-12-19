محمود خاکپور- مسئول طرح در نشست خبری، لیسانس این پالایشگاه و تمامی دانش به کار رفته در این پالایشگاه را از سوی پژوهشگاه صنعت نفت دانست و افزود: تجهیزات و قطعات عمده این پالایشگاه از سوی تولید کنندگان داخلی تولید و ساخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح هم اکنون در مراحل اولیه اجرا و طرح شماتیک این پالایشگاه ترسیم شده است، ادامه داد: بر اساس برآورده‌های اولیه اجرای راه اندازی این پالایشگاه در دستور کار قرار گرفت و با مذاکرات انجام شده مقرر شد تا قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار اصلی اجرای این پالایشگاه خواهد بود.



خاکپور با تاکید بر اینکه این پالایشگاه با نشان ملی احداث خواهد شد، خاطر نشان کرد: این طرح با همکاری موسسات آموزشی و با محوریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین برخی از شرکتهای توانمند داخلی اجرایی می‌شود.



مسئول طرح از تعیین احداث پالایشگاه گاز خبر داد و یاداور شد: محل ساخت و اجرای این پالایشگاه در میدان گازی "هالگان و سفیدباغون" واقع در جنوب استان فارس تعیین شده ضمن آنکه تفاهم نامه های اولیه برای انعقاد قرارداد EPCF (ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﺧﺖ) میان شرکت نفت مناطق مرکزی و قرارگاه خاتم الانبیا به امضا رسیده است.