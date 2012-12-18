همزمان با هفته پژوهش کتاب "شیدای روح الله" در کرمانشاه رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه و همزمان با هفته پژوهش از کتاب شیدای روح الله رونمایی شد.

حجت الاسلام آفتابی در حاشیه این جلسه گفت: این کتاب نتیجه مصوبات شورای فرهنگ عمومی است که سال گذشته با تصویب برگزاری کنگره عالمان ربانی و برگزاری اولین کنگره مفاخر استان زمینه را برای تدوین این کتاب فراهم کرد.

وی افزود: این کتاب توسط حجت الاسلام مهری که شرحی بر ابعاد مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی آیت الله حاج مجتبی حاج آخوند است، گردآوری شده است، که با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه چاپ شده است.

آفتابی ادامه داد: علاوه بر این کتاب کتب دیگری این اداره کل در دست چاپ دارد که به زودی به چاپ می رسند.

کیومرث امیری، مدیر جدید اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان جوانرود شد

طی حکمی از سوی جلیل رحیمی مدیرکل این اداره، کیومرث اعظمی به عنوان مدیر جدید اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان جوانرود منصوب شد.

اعظمی دارای مدرک کارشناسی باستان شناسی است که پیش از این مسئولین اداره میراث فرهنگی شهرستان قصرشیرین را بر عهده داشت.

پیش از این هادی شریفی سرپرستی اداره میراث فرهنگی شهرستان جوانرود را بر عهده داشت که تودیع و کیومرث امیری به این سمت منصوب شد.