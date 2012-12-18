پژوهش نیروی محرک توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در این پیام آورده است: خداوند بزرگ راشاکرم که فرصت مغتنمی فراهم گشت تا مراتب ارادت وعلاقمندی خویش را از تلاشگران عرصه خطیر پژوهش در خطه علم خیز و فرهنگ پرور استان خراسان جنوبی ابراز نمایم.

در ادامه این پیام آمده است: در دنیای امروز، دانایی یکی از محورها و شاخص های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه محسوب می شود و تردیدی نیست که تحقیق و پژوهش را می ‌توان به عنوان عنصر نجات دهنده انسان و عامل بلوغ و دست یافتن به زندگی آرمانی دانست.

رشید ادامه داد: اندیشه‌های ژرف در قالب پژوهش‌ها، پدیدار می ‌شوند و پژوهش به عنوان نیروی محرک توسعه در تمامی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایفای نقش می کند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: عطش پژوهشگر برای کشف حقایق او را بر آن می‌ دارد که به جستجو بپردازد و از تعصب خودگرایی و مطلق‌ گرایی بپرهیزد.

وی در این پیام می افزاید: بدین ترتیب تحقیق برای انسان کنجکاو و درگیر با مسائل زندگی یک رویکرد ضروری و در عین حال عادی است و اساس معرفت و شناخت علمی وی را تشکیل می‌ دهد پژوهشگر با نگاهی نقادانه و موشکافانه به پیرامون خود می نگرد و برای رفع مشکلات جامعه و ارائه بهترین راهکارهای عملی اطلاعات موثقی را در اختیار متولیان امور قرار می دهد.

رشید اظهارداشت: اگر پژوهشی صورت نگیرد دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچارسکون و رکود خواهد شد. بنابر این باید بیاموزیم که بدون پژوهش تصمیم گیری نکنیم .

در ادامه این پیام آمده است: از همین رو است که جوامع گوناگون، تربیت محقق و پژوهشگر و ارج نهادن به زحمات آنها را در دستور کار خود قرار داده اند، البته همواره این پرسش اساسی از سوی صاحب نظران، کارشناسان و اندیشمندان مطرح می ‌شود که به راستی تاکنون در عمل تا چه میزان به تحقیق و پژوهش بها و اهمیت داده شده است؟ و همین پرسش است که وظیفه ما رادر هزینه کرد وقت و منابع مالی در این خصوص سنگین تر می نامید.