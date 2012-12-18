دبیر برگزاری مسابقات سازههای ماکارونی دانشگاه زنجان گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از 100 تیم از سراسر کشور در این مسابقات شرکت کنند.
با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، از خودروی هیبریدی با نام "اوهر" که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرساخته شده است، رونمایی شد.
فرهاد دانشجو در مراسم رونمایی خودروی پاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، اظهار کرد: دانشجویان با همفکری و همدلی خود توانستهاند خودرویی را بسازند که در پیشرفت تکنولوژی کشور مؤثر باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر نیز در این مراسم افزود: این پروژه یکی از طرحهای کلان پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است و تیم طراحی و ساخت خودروی هیبریدی واحد ابهر متشکل از دانشجویان مهندسی از رشتههای مکانیک، صنایع و برق با هدف شرکت در مسابقات ملی طراحی و ساخت ماشین ایران، فعالیت خود را از بهار 89 آغاز کرد.
یدالله رجایی با تأکید بر لزوم حمایت از مبتکران و مخترعان، اظهار کرد: این کار بزرگ و موفق فقط یک پیام را به دنبال دارد و آن هم این است که ما باید سریع حرکت کنیم و زمان را از دست ندهیم و بر زمان مدیریت کنیم، چون باید با علم و دانش روز حرکت کرد تا موفقیت حاصل شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در عرصه پژوهش فعالیتهای زیادی داشته و جایگاههای مناسبی را در کشور به خود اختصاص داده است.
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