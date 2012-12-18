خدمات بیمارستان آتیه همدان با سیستم حاکمیت بالینی انطباق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یعقوب زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیمارستان 256 تختخوابی آتیه همدان از سال 75 فعالیت خود را آغاز کرده است، عنوان کرد: تأمین امنیت بیمار و کارکنان، مدیریت خطر در بیمارستان و ارائه خدمات درمانی و پزشکی با حداکثر ایمنی و کمترین عوارض در قالب ساختار سیستم حاکمیت بالینی قرار می گیرد.

وی افزود: سیستم کیفی معاونت درمان برای ارتقا سطح سلامت کیفی بیماران ارزیابی ساختار حاکمیت بالینی 21 بیمارستان فعال در سطح استان همدان را مد نظر قرار داد که بیمارستان آتیه همدان در این زمینه رتبه نخست را در استان کسب کرد.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت و درمان جشنواره حاکمیت بالینی را در بهمن ماه برگزار می کند برای نخستین بار بیمارستان تأمین اجتماعی در ارزیابی این جشنواره قرار می گیرد که در صورت مطابقت با شاخصه های لازم بیمارستان آتیه همدان نیز در جشنواره به عنوان برتر کشوری معرفی خواهد شد.

یعقوب زاده درباره عملکرد بیمارستان آتیه همدان گفت: این بیمارستان دارای بخش های داخلی، اطفال، جراحی زنان و زایمان، ICU ، CCU ، گوش و حلق بینی است که جراحی خدمات بالینی توسط پزشکان متخصص ارائه می شود.

وی این بیمارستان را یکی از بیمارستان های فعال در سطح شهر ارزیابی کرد و افزود: در هشت ماهه سال گذشته 221 هزار و 246 بیمار سراپایی از خدمات تخصصی و درمانگاهی بیمارستان استفاده کردند.

وی ادامه داد: 55 هزار نفر از خدمات آزمایشگاه ها و با وجود کمبود در نیروی رادیولوژیست 15 هزار سرویس رادیولوژی به بیماران ارائه شده است.

سرپرست بیمارستان آتیه همدان در بخش دارویی نیز بیان کرد: در داروخانه بیمارستان آتیه همدان به 120 هزار نسخه تجویز شده برای بیماران بستری و سراپایی با تنوع مختلف دارویی ارائه شده است که این خدمات برای بیمه شدگان به صورت رایگان است.

وی با بیان اینکه به علت رایگان بودن خدمات به بیمه شدگان تأمین اجتماعی روزانه با ترافیک مراجعه بیماران مواجعه هستیم، گفت: بخش زنان و زایمان یکی از بخش های پرطرفدار بیمارستان است و زنان را تشویق به انجام زایمان بی درد می کنیم.

وی پزشکهای سازمانی را از اقشار مظلوم جامعه پزشکی برشمرد و افزود: سرویسهای بیمارستان را به گونه ای منظم کرده ایم که بیماران با اعتماد بیشتری از خدمات استفاده کنند.

یعقوب زاده درباره استاندارد ویزیت هر پزشک بیان کرد: براساس نرم سازمانی یک پزشک عمومی باید در ساعت 10 بیمار را ویزیت کند ولی با این وضعیت در بیمارستان آتیه هر پزشک در ساعت 60 بیمار را ویزیت می کند