خادمان حمل و نقل در اردبیل تجلیل شدند/ فعالیت 17 هزار راننده

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان اردبیل بعد از ظهر سه شنبه در این مراسم طی سخنانی گفت: 26 آذر به پاس خدمات شاغلان خستگی ناپذیر حمل و نقل جاده ای برای آگاهی هرچه بیشتر جامعه با نقش و جایگاه اساسی این بخش و تلاش رانندگان در اقتصاد کشور روز حمل و نقل نامگذاری شده است.

عبدالحسین علی اکبری با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 17 هزار راننده در استان اردبیل در بخش حمل و نقل جاده ای فعالیت می کنند، افزود: رانندگان از سختکوش ترین افراد جامعه هستند و شبانه روز برای ارائه خدمات مناسب و مطلوب به شهروندان مشغول فعالیت می باشند.

به گفته وی روز حمل و نقل روز قدردانی از خدمات ارزشمند خادمان حمل و نقل از جمله رانندگان عوامل پلیس راه و دیگر دست اندرکاران و شاغلان حمل و نقل استان و فرصتی مناسب برای بازنگری نیازها و مشکلات این بخش است.

استاندار اردبیل نیز در این مراسم با قدردانی از مجموعه اقدامات صورت گرفته در حمل و نقل جاده ای این استان اضافه کرد: برای ارائه خدمات به مسافران محور اردبیل – سرچم طرح نمازخانه بین راهی به مساحت 110 متر مربع در دست احداث است.

راه اندازی دوربین نظارت هوشمند تصویری در محور اردبیل - سرچم

اکبر نیکزاد با اشاره به پیشرفت فیزیکی 40 درصدی این پروژه یادآور شد: علاوه بر این دو مورد دوربین نظارت هوشمند تصویری و همچنین تعدادی کانکس برای استقرار پلیس راه، امدا د و نجات خودرو و همچنین یک مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی بزودی در این محور افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی امنیت را مقوله بسیار مهمی در سفرهای جاده ای برشمرد و خواستار توسعه بخش حمل و نقل استان اردبیل با توجه به ظرفیتهای موجود شد.

در پایان این مراسم از فرماندهان پاسگاهها ی پلیس راه، راهنمایی و رانندگی، رانندگان برون شهری و شاغلان صنعت حمل و نقل استان با اهداء هدایایی تجلیل شد.

