نخبگان باید در توسعه قم نقش محوری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی هیئت رئیسه دانشگاه‌های استان قم با مدیر عالی حوزه‌های علمیه کشور ضمن گرامیداشت هفته وحدت حوزه و دانشگاه و شهادت مظلومانه اندیشمند متعهد، شهید مفتح اظهار کرد: این نشست در راستای سلسله نشست های برگزار شده با دانشگاهیان استان و به عنوان اتاق فکر مشترک بحث های این حوزه است.



حوزه علمیه باید محور توسعه کشور باشد



وی با اشاره به اینکه وجود شجره طیبه حوزه علمیه قم فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه دانشگاه های استان است، افزود: استانداری با درک جایگاه رفیع حوزه های علمیه، آماده است تا با همکاری این دو نهاد مقدس ، کارهای بزرگی را در عرصه توسعه و پیشرفت علمی استان برنامه ریزی و انجام دهد.



استاندار قم با بیان اینکه دانشگاه های قم در جوار قله های رفیع حوزه های دینی قرار گرفته اند، این توفیق همجواری را مهم و منشاء خیر و برکات دانست و بر لزوم تلاش و اهتمام جدی در جهت تقویت و استمرار ارتباط موثر بین دانشگاه های استان و نهادهای دینی و حوزوی فعال در قم تاکید کرد.



قم باید پایلوت عملیاتی پیوند حوزه و دانشگاه کشور باشد



پیریایی با تاکید براینکه پژوهش باید در میان دستگاه های اداری استان جایگاه و پایگاه در خوری پیدا کند، اظهار داشت: قم به عنوان جهان شهر شیعی باید پایلوت عملیاتی پیوند حوزه و دانشگاه باشد و مدیریت علوم انسانی به دست توانمند بزرگان متدین و متعهد حوزه و دانشگاه استان قرار گیرد.



وی با اشاره به اینکه قم باید در حوزه علوم انسانی پیشگام باشد، گفت: دانشگاه های قم با هدایت و پرچمداری مجموعه های حوزوی، باید زمینه های تحقق و ایفای موثر و کارآمد این نقش مهم و ویژه را در چنین سطحی فراهم نمایند.



استاندار قم با تاکید بر ضرورت تعریف سازوکارهای اجرایی ارتباط هدفمند حوزه و دانشگاه، افزود: قم به عنوان مرکز علم و فقاهت و کانون تولید و نشر علوم و معارف اسلامی می تواند پاسخگوی نیاز عرصه های مختلف به ویژه تحول بنیادین در حوزه علوم انسانی باشد.



وی نشست هیئت رئیسه دانشگاه های استان را برای آمایش آموزش عالی کشور بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: مطمئنا نتایج و برآیند نشست ها را با اعضای شورای انقلاب فرهنگی و مدیران کلان کشور به مشورت و اشتراک می گذاریم.