کشت 67 گونه گیاه دارویی در مزارع جهاد دانشگاهی اردبیل

اکبر قاسمی عصر سه شنبه در حاشیه نمایشگاه پژوهش اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: جهاد دانشگاهی به منظور بررسی سازگاری گونه های متخلف گیاهی و فراهم کردن زمینه های کشت و تولید انبوه گیاهان دارویی مزرعه ای به مساحت سه هکتار را اجاره و در یک و نیم هکتار از آن هشت گونه گیاه دارویی کشت کرده است.

وی افزود: همچنین در کنار این مزرعه کلکسیونی به مساحت پنج هزار متر مربع با ترکیبی از 59 گونه گیاه و درخت دارویی کشت شده که به عقیده محققان 80 درصد بیش از انتظار نتیجه داده است.

قاسمی با بیان اینکه استان اردبیل محل رویش گیاهان دارویی شامل پاپاور، آویشن و بابونه است، اضافه کرد: به لیمو، نعناع فلفلی، بادرنجبویه، مریم گلی، آویشن باغی، گل راعی و... از دیگر گونه های گیاهی است که کشت و تولید آن در استان اردبیل بررسی می شود.

به گفته این مسئول مهمترین برنامه های جهاد دانشگاهی استان در حوزه گیاهان دارویی شامل پژوهش، کلکسیون گیاهان دارویی و گلخانه گیاهان دارویی است.

جمع آوری بذر رازیانه برای اولین بار در استان

رئیس واحد جهاد دانشگاهی استان با بیان اینکه مزرعه تحقیقاتی – تولیدی ، تولید و برداشت به لیمو، مریم گلی، نعناع فلفلی و بادرنجبویه را انجام داده، متذکر شد: برای اولین بار در استان نیز جمع آوری بذر گیاهان دارویی بادرنجبویه، مریم گلی، سنا و رازیانه انجام شده است.

قاسمی اضافه کرد: گلخانه تحقیقاتی – دارویی نیز در 500 متر مربع به تکثیر برخی گیاهان با روش قلمه زدن پرداخته و امسال 70 هزار نشا گیاه به لیمو در این گلخانه تولید شده است.

به گفته این مسئول همکاری با مراکز علمی، بررسی نیازهای داروی گیاهی استان، غربال گری گیاهان دارویی بومی و تدوین سند راهبردی ایجاد مرکز تحقیقات فندق ایران در منطقه فندقلو از دیگر فعالیت های پژوهشی این مرکز است.

